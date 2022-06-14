نصائح لمواجهة صعوبات النوم مع التقدم في العمر

المصدر: بايربرون - د.ب.أ

أوردت مجلة «سنيورين راتجيبر» أن كبار السن غالباً ما يعانون صعوبات النوم؛ لأنه مع التقدم في العمر تصبح مراحل النوم العميق أقصر، ومن ثم كثيراً ما يستيقظ كبار السن في الليل.

ولمواجهة صعوبات النوم، أوصت المجلة المعنية بصحة كبار السن بالتعرض لضوء النهار؛ إذ إنه يسهم في ضبط إيقاع الاستيقاظ/النوم. ويفضل عدم أخذ قيلولة في منتصف النهار حتى يتمكن المرء من النوم بعمق ليلاً. وفي حال أخذ قيلولة في منتصف النهار، يراعى ألا تزيد مدتها على 20 دقيقة.

ومن المهم الالتزام بمواعيد نوم ثابتة واتباع بعض الطقوس قبيل النوم كقراءة كتاب مثلاً، وينبغي عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل؛ لأن الضوء الأزرق يتسبب في تثبيط هرمون «الميلاتونين» اللازم للنوم.

وللتمتع بنوم هانئ، يجب أن تشكل غرفة النوم ببيئة مثالية للنوم؛ وينبغي أن تكون الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة. كما ينصح بعدم شرب القهوة في المساء لتأثيرها السلبي على جودة النوم، علاوة على ضرورة الإقلال من السوائل مساء لتجنب الاستيقاظ ليلاً من أجل التبول. وبشكل عام، شددت مجلة «سنيورين راتجيبر» على ضرورة ألا تقل مدة النوم ليلاً عن ست ساعات متصلة.

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