أعراض ارتفاع ضغط الدم.. احترسوا من هذه العلامة الخطيرة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تعتبر مشاكل الرؤية شائعة للغاية وغالباً ما تكون علامة على الشيخوخة الطبيعية. لكن في بعض الحالات قد تكون علامة على ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، وتعترف منظمة الصحة العالمية بارتفاع ضغط الدم كسبب رئيسي للوفاة المبكرة إذا لم يتم السيطرة عليه. حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والأمراض الخطيرة الأخرى.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن هناك مجموعة من الأعراض التي يجب أن تعرفها والتي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، ومنها عدم وضوح الرؤية ، حيث يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في عينك أو الإضرار بها - مما يتركك مع حالة تسمى "اعتلال الشبكية".

وبحسب منظمة ميدتاون أتلانتا الطبية، يمكن أن تنزف الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في عينيك ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رؤية ضبابية، ومما يثير القلق أنه إذا ظل ارتفاع ضغط الدم دون علاج فقد يؤدي إلى فقدان البصر تماماً.

وتشمل الأعراض الشديدة الأخرى لارتفاع ضغط الدم كل من "الصداع وضيق التنفس ونزيف الأنف"، ومن بين الأعراض الأخرى أيضاً الشعور بالدوار أو ما يسمى بالدوخة، حيث قد تشعر وكأن الغرفة تدور بك مما قد يشير إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم، ويحدث الدوار بسبب قلة كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

ومن الجدير بالذكر أن ضغط الدم يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل؛ منها النظام الغذائي وقلة ممارسة التمارين الرياضية، والإجهاد وتعاطي التبغ أو الكحوليات والعمل في الورديات الليلية، وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم ينبغي الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب والنظام الغذائي المناسب وممارسة الرياضة بانتظام.

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