ماذا يحدث للجسم عند التخلي تماما عن تناول الأجبان؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الطبيبة الأميركية أكوا وولبرايت، أخصائية التغذية، عن المزايا التي يحصل عليها الجسم عند التخلي عن تناول الجبن.

وقالت أخصائية التغذية في حديثها لموقع Eat This, Not That الأميركي، إن التخلي عن تناول الجبن يساعد على التخلص من الصداع النصفي ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



ونصحت بالتقليل من تناول الأجبان، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، قائلة: "يمكن شراء أجبان ذات مذاق واضح وإضافة كمية قليلة منها إلى الطبق".

وتابعت: "كما يمكن استبدال الجبن المصنوع من حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم، وإذا أراد الشخص تقليل كمية الصوديوم التي تدخل الجسم، عليه تجنب تناول الأجبان الصلبة" حسب صحيفة المرصد.

فيما قالت الطبيبة مايا بيلينغر، "إن التقليل من تناول الأجبان، يمكن أن يحسن حالة الجلد، لأن الجبن يزيد من إنتاج الزهم، الذي يسد المسام الجلدية ويسبب حب الشباب".

وأشارت إلى أن التخلي عن تناول الجبن يساعد في التخلص من الصداع والصداع النصفي الناجم عن مركب التيرامين الموجود فيها، كما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

