دراسة.. السمنة ستصيب حوالي 42 مليون من البالغين في بريطانيا بحلول 2040

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 42 مليون من البالغين في المملكة المتحدة معرضون لخطر زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2040.

ووجد تقرير "مثير للقلق" صادر عن مركز أبحاث السرطان في بريطانيا أنه من المتوقع أن يعاني 7 من كل 10 (71٪) من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2040 ، بزيادة عن 64٪ اليوم. ومن بين هؤلاء ، ما يقرب من 4 من كل 10 (36٪) بالغين (21 مليون) يعانون من السمنة المفرطة.

وقالت ميشيل ميتشل ، الرئيسة التنفيذية لشركة CRUK وهي مؤسسة أبحاث أمراض السرطان في المملكة المتحدة، أنه يجب أن تكون هذه التوقعات بمثابة جرس إنذار للحكومة بشأن الحالة الصحية لأمتنا". "يجب على الوزراء ألا يستمروا في ركل العلبة عندما يتعلق الأمر بمعالجة أزمة السمنة ، وتأخير الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى خيارات غذائية صحية."

ومؤخرا أعلنت الحكومة أنها ستؤجل الإجراءات - التي تشمل فرض حظر على عروض "اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانًا" للأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر - لمكافحة الأكل غير الصحي لمدة 12 شهرا.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ إن القرار "مستهجن أخلاقيا". وقال ميتشل: "إنني أحثهم على إعادة النظر في هذا القرار واتخاذ إجراءات جريئة بشأن السمنة ، وهي ثاني أكبر عامل خطر يمكن الوقاية منه للإصابة بالسرطان في المملكة المتحدة".

كما تم تأجيل قرار حظر إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساءً لمدة عام.

وبالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 ، يواجه الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة خطر الإصابة بـ 13 نوعا مختلفا على الأقل من السرطان.

وفي المملكة المتحدة ، هناك ما يقرب من 22800 حالة إصابة بالسرطان مرتبطة بالسمنة كل 12 شهرا ، كما كشف تقرير CRUK أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة قد يتجاوز قريبا أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي.

من المتوقع أن يتضاعف عدد حالات السمنة السريرية تقريبا من 3٪ إلى 6٪ في المملكة المتحدة. حوالي 60٪ من النساء يعانين حاليا من زيادة الوزن أو السمنة ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 67٪ في السنوات العشرين القادمة. وبالمثل ، سيعاني 74٪ من الرجال في المملكة المتحدة من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2040.

كما وجد التقرير أن 35٪ من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا في إنجلترا يعانون من السمنة المفرطة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46٪ بحلول عام 2040. ومن ناحية أخرى ، كان عدد الأشخاص البدينين القادمين من خلفيات مفيدة أقل قليلاً ، بنسبة 22٪. ومع ذلك ، من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 25٪ بحلول عام 2040، حسب موقع "كومبلكس" .

وقالت الدكتورة جولي شارب ، رئيسة قسم الصحة ومعلومات المرضى في CRUK: "السمنة مشكلة معقدة ويمكن للعالم من حولنا أن يجعل من الصعب للغاية الحفاظ على وزن صحي. يعد الإجراء الحكومي عاملاً رئيسا في التأكد من أن الخيار الصحي متاح بسهولة وبأسعار معقولة للناس ومعالجة الحواجز الأوسع التي تمنع الناس من عيش حياة صحية. إذا استمرت هذه الاتجاهات المذهلة ، فإن السمنة ستتفوق على التدخين باعتباره السبب الأكبر للسرطان ".

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