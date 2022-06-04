أعراض ارتفاع السكر في الدم.. علامات تحذيرية تظهر في العينين

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

يُصاب بعض مرضى السكري باعتلال الشبكية السكري. ويحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تلحق الضرر بالجزء الخلفي من العين ويمكن أن تؤثر على الرؤية ضمن أعراض أخرى لارتفاع السكر بينها أيضاً الرؤية الضبابية وصعوبة الرؤية في الظلام.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن جايلز إدموندز ، مدير الخدمات السريرية في Specsavers ، قوله إن مرض السكري يمكن أن يؤثر على عينيك بعدة طرق ، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري الذي إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب قد يؤدي إلى فقدان البصر.

وأضاف أن اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة لا يسبب عادة أي أعراض ملحوظة، لذلك يمكن لفحص العين اكتشافه قبل أن تلاحظه بنفسك وقت تفاقم المشكلة.

ونظراً لأن اعتلال الشبكية السكري حالة خطيرة، فمن المهم أيضًا مراقبة أي تغييرات في رؤيتك وإخضاعها لفحص طبيب العيون. وقال إدموندز إن العوامات المستمرة هي علامة تحذير رئيسية. وأوضح: "العوامات هي نقاط في رؤيتك وعادة ما تبدو سوداء أو رمادية أو كأنسجة العنكبوت التي تنجرف عندما تحرك عينيك".

وتابع: "يزيد مرض السكري من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين التي تستشعر الضوء مما قد يؤدي إلى رؤية ضبابية، ويمكن أن تختفي الرؤية الضبابية عندما تبدأ نسبة السكر في الدم في الانخفاض بعد التشخيص وبدء العلاج".

وأشار إلى أن صعوبة الرؤية في الظلام هي علامة رئيسية أيضاً، لأن اعتلال الشبكية السكري يمكن أن يتسبب في تلف أجهزة استشعار الضوء في العين ما قد يؤدي إلى رؤية باهتة، أو كما لو كنت ترتدي نظارة شمسية، لذلك إذا كنت تكافح لمعرفة الوقت الذي يحل فيه الظلام فهذه علامة مهمة لا تتجاهلها.

وأشار إلى أنه من خلال الحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر ومستويات الكوليسترول منخفضة، يمكنك المساعدة في تقليل المخاطر، وذلك من خلال اتباع نمط حياة صحي وتناول الأدوية الموصوفة لك من الطبيب وممارسة الرياضة بانتظام.

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