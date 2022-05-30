أعراض ارتفاع السكر في الدم.. احترسوا من اشتهاء هذه الأطعمة

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

داء السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة تكون فيها مستويات السكر في الدم معرضة لخطر الارتفاع الشديد. ووجد بحث جديد علاقة بين اشتهاء أنواع من الطعام وارتفاع مستويات السكر في الدم.

وبحسب دراسة نُشرت في المجلة الأميركية للأبحاث العلمية، يمكن أن يشير اشتهاء أنواع معينة من الأطعمة إلى مستويات عالية من السكر في الدم، وقال الباحثون في الدراسة: "بما أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام شائعة لدى غالبية البالغين الأصحاء، فإن الرقابة الغذائية الصارمة والحرمان من بعض الأطعمة غير المسموح بها يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول بعض فئات الأطعمة لدى مرضى السكري".

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنه خلال الدراسة تبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من السكر في الدم كانت لديهم رغبة شديدة في تناول الخبز الأبيض والحلويات.

وخلص الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تساعد مرضى السكري على زيادة الوعي بحالتهم الطبية وتحسين الإدارة الذاتية وعادات الرعاية الذاتية من أجل الحصول على مراقبة أفضل لسكر الدم والوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

ومن المهم ملاحظة أن الباحثين لم يؤسسوا علاقة سببية، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الموضوع.

وتشمل الأعراض الأخرى لارتفاع السكر في الدم ما يلي:

التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

الشعور بالعطش طوال الوقت.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن دون محاولة.

حكة في المناطق الحساسة.

تستغرق الجروح وقتاً أطول للشفاء.

الرؤية المشوشة.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية فإنه يجب أن ترى طبيباً عاماً إذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري أو كنت قلقاً من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري، وكلما تم تشخيص مرض السكري وبدء العلاج في وقت مبكر، كان ذلك أفضل.

وتتضمن نصائح نمط الحياة لخفض ارتفاع نسبة السكر في الدم اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على النشاط وممارسة الرياضة بانتظام.

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