التهاب الأذن الوسطى.. أطباء يحذّرون من إهمال العلاج

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من إهمال علاج التهاب الأذن الوسطى، مشيرة إلى أنه قد يكون له عواقب وخيمة؛ إذ قد ينتشر الالتهاب في عضو التوازن ويؤدي إلى تلف في عصب الوجه أو قد يحدث «التهاب الخُشاء»، الذي يحتاج إلى تدخل جراحي. وفي حال توغل الالتهاب إلى الأذن الداخلية، فقد يؤدي ذلك في فقدان السمع، حتى أنه قد يهدد حياة المريض إذا وصل إلى الدماغ.

وأوضح أطباء في الرابطة أن التهاب الأذن الوسطى يحدث عندما تصل الفيروسات أو البكتيريا من تجويف الحلق والأنف إلى الأذن الوسطى، وعادة ما يحدث ذلك في حالات الزكام الشديد؛ لأن تجويف الحلق والأنف يتصل بالأذن عن طريق القناة السمعية.

وأضافوا أن حالات الإصابة التقليدية تحدث عند الإصابة بنزلات البرد؛ لأن المرء يُصاب بعدوى فيروسية، وبالتالي يتضخم الغشاء المخاطي في القناة السمعية، وهناك تحدث عدوى بكتيرية إضافية؛ لأنه في هذه الحالة لا يتم تهوية الأذن الوسطى بشكل كافٍ.

وتتمثل أعراض الالتهاب الحاد للأذن الوسطى في الشعور بألم شديد في الأذن، والذي غالباً ما يكون مرتبطاً بفقدان السمع.

ويمكن علاج حالات العدوى الفيروسية من خلال تناول المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات، أما في حالات العدوى البكتيرية فإنه يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية، إذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين إلى ثلاثة أيام، وذلك لمنع حدوث مضاعفات.

ويعد الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالتهابات حادة في الأذن الوسطى، وفي بعض الأحيان ترجع هذه الالتهابات إلى تضخم اللوزتين. ويمكن التعرف الى الأطفال المصابين بهذه الالتهابات من خلال ظهور علامات محددة، منها الوجه، الذي يبدو بشكل نعسان أو يغالبه النوم، ومحاولة الحفاظ على الفم مفتوحاً باستمرار وصدور صوت شخير أثناء التنفس. ولمنع تكرار هذه الالتهابات غالباً ما يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي لاستئصال اللوزتين.

ولتجنب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى من الأساس، ينبغي استعمال قطرات الأنف المزيلة للاحتقان في حالة الإصابة بالزكام، مع تدفئة الجسم جيداً.

• أعراض الالتهاب الحاد للأذن الوسطى تتمثل في الشعور بألم شديد في الأذن، الذي غالباً ما يكون مرتبطاً بفقدان السمع.

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