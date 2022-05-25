الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر.. يهدّد حاسة البصر ببطء

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر يعد من أكثر أمراض العيون انتشاراً لدى كبار السن فوق 50 عاماً.

وأوضحت أن الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر ينقسم إلى نوعين، الأول رطب والآخر جاف. وفي حالة الإصابة بمرض الضمور الشبكي الرطب تنمو أوعية دموية مرضية في شبكية العين، وعادة ما تكون جدران هذه الأوعية الدموية غير محكمة وتسمح بتسريب السوائل والدم للخارج، ما يتسبب في ظهور ندبات تعمل على تدمير طبقة الأعصاب الحساسة في شبكية العين.

وعلى الجانب الآخر يعتبر الضمور الشبكي الجاف هو عملية تحدث عادة على مدار السنوات. وفي تلك الأثناء يتسبب هذا المرض في فقدان الخلايا الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين، ما يؤدي إلى تدهور حاسة البصر ببطء وعلى مر الزمن. ويعد الضمور الشبكي الجاف هو النوع الأكثر شيوعاً.

وتتمثل أعراض الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر في اضطرابات الرؤية، مثل ظهور الخطوط المستقيمة بشكل متموج أو متعرج على نحو مفاجئ.

وينبغي استشارة طبيب العيون فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تجنب فقدان البصر.

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