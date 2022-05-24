نصائح للوقاية من مرض السكري

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

مرض السكري من النوع الثاني هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ وقد ينتج عنه العديد من المضاعفات إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكراً، وهناك بعض النصائح المهمة لتجنب الإصابة بهذا المرض.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية القول إن العديد من الأشخاص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني دون أن يدركوا ذلك، لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك، ومن المهم جداً تشخيص مرض السكري في أقرب وقت ممكن لأنه سيزداد سوءًا إذا تُرك دون علاج.

ويصاب الشخص بمرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين ليعمل بشكل صحيح، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، وهذا يعني أن الجلوكوز يبقى في الدم ولا يستخدم كوقود للطاقة، وغالباً ما يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بالسمنة وتزيد المخاطر كلما زاد السن.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه يمكنك منع أو تأخير مرض السكري من النوع الثاني من خلال تغييرات نمط الحياة، مثل فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني.

وتوضح أنه قبل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يعاني معظم الأشخاص من مقدمات السكري، ويحدث هذا عندما يكون السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص مرض السكري.

وتقول Mayo Clinic إن فقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وتشير إلى أن الأشخاص في دراسة واحدة كبيرة قللوا من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60 في المائة تقريبًا بعد فقدان ما يقرب من 7 في المائة من وزن الجسم مع التغييرات في التمارين والنظام الغذائي.

وتابعت أن الأطعمة الدهنية غنية بالسعرات الحرارية ويجب تناولها باعتدال، وللمساعدة في إنقاص الوزن وإدارته يجب أن يتضمن نظامك الغذائي مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة.

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