أغرب أعراض نقص فيتامين ب 12.. صعوبة تمييز الأصفر والأزرق !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

كلما زاد نقص فيتامين ب 12 زادت المخاطر ونادرًا ما تظهر العلامات التحذيرية في المراحل الأولية، ولكن وفقاً لبعض الخبراء قد يواجه الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 صعوبة في إدراك لونين هما الأصفر والأزرق.

وإلى جانب الحفاظ على الجهاز العصبي جيدًا، يتيح فيتامين ب 12 إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، ويمنع الحرمان منه الجسم من العمل بشكل صحيح مما يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات العصبية. وقد تكون إحدى العلامات الأقل شهرة على المستويات المنخفضة لفيتامين ب 12 هي عدم القدرة على إدراك اللونين الأصفر والأزرق، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه في الغالبية العظمى من حالات ما يسمى بـ"عمى الألوان"، يرجع السبب إلى عامل وراثي، ويحدث هذا لأن بعض الخلايا الحساسة للألوان في العين إما مفقودة أو لا تعمل بشكل صحيح.

ويوضح التقرير أن الأعراض العصبية غير الشائعة لنقص فيتامين ب 12 تشمل ضعف أحاسيس اللمس في الساقين والقدمين، وقد ينتج عن هذا النقصان في الفيتامين أيضاً عمى اللونين الأصفر والأزرق بسبب اعتلال العصب البصري.

ونقل التقرير عن الطبيبة مونيكا واسرمان قولها: "على الرغم من ندرة الإصابة بعمى اللونين الأصفر والأزرق بسبب نقص فيتامين ب 12، لكن الحقيقة هي أن مستويات فيتامين ب 12 غير الكافية في الجسم يمكن أن تؤدي إلى تدمير العصب البصري مما يؤثر على كيفية تواصل الدماغ والعينين ونقل الإشارات البصرية، ويمكن أن يؤدي ضعف هذه الأجزاء إلى رؤية ضبابية والتشويش في ظلال الألوان المختلفة.

وأضافت الطبيبة أن تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تزيد من مستويات فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يساعد في إصلاح العصب البصري وعدم تسببه في عمى الألوان، وتكون جرعة المكملات الغذائية بحسب وصفة الطبيب طبقاً لحالة المريض.

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