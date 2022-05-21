الملح قد يؤدي إلى السكتة الدماغية.. ابتعدوا عنه وتناولوا بدائله الطبيعية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، وإذا لم يتم علاجها بسرعة وفعالية فإنها يمكن أن تكون قاتلة، وبسبب الدمار الذي يمكن أن تسببه يجب أن يبذل الناس كل ما في وسعهم لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأهم شيء في هذا الإطار هو الابتعاد عن تناول الملح.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن الجمعية البريطانية المعنية بمكافحة السكتة الدماغية قولها إن الاستهلاك العالي للملح أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية، محذرة من أن الكثير من الملح الذي نتناوله يكون مخفياً في الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس الجاهزة والمكسرات المملحة وبعض أنواع الكعك والبسكويت المالحة بالإضافة إلى اللحوم المصنعة.

بدائل الملح

وأوصت الجمعية بتجنب إضافة الملح إلى الطعام عند الطهي أو على المائدة، مقترحة استبدال الملح بالزنجبيل الطازج وعصير الليمون والفلفل الحار أو الأعشاب المجففة والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام بدلاً من الملح.

وأشارت الجمعية البريطانية إلى أن بعض الناس يستخدمون منتجات منخفضة الصوديوم لمساعدتهم على تقليل الملح، لكن يجب على هؤلاء مراجعة الطبيب قبل استخدام تلك المنتجات لأنها ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والذين يستخدمون الأدوية التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية عادات الحياة السيئة مثل التدخين وتناول الكحوليات، وتنصح الأوساط الطبية بضرورة الالتزام بالنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بانتظام لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.

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