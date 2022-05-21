أطعمة شهيرة يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر .. احترسوا منها

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

على الرغم من أن رؤيتك تميل إلى الضعف مع تقدمك في السن، إلا أن النظام الغذائي يمكن أن يسرع من هذا التدهور ويزيده سوءًا في بعض الحالات. ويمكن أن تحفز بعض الأطعمة على تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، والذي يمكن أن يؤدي إلى "العمى التام".

ويعتبر فقدان البصر ضحية لعملية الشيخوخة ولكن يزداد أيضاً من خلال العادات الغذائية السيئة، وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن طبيبة العيون شارون كوبلاند فإن الكميات الزائدة من الأطعمة عالية التحلية والكربوهيدرات المكررة (تظهر عادة في النظام الغذائي الغربي) يمكن أن تسبب فقدان البصر.

وأضافت أن بعض أسوأ الكربوهيدرات المكررة تشمل الخبز الأبيض والمعكرونة وكذلك الأطعمة شديدة التحلية مثل الكاتشب والمشروبات الغازية.

وأوضحت أن هذه الأطعمة يتم هضمهما بسرعة مما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وتؤدي زيادة نسبة السكر في الدم إلى تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) والذي قد يؤدي إلى تلف شبكية العين وضرر في مجال الرؤية المركزي ما قد يؤدي في النهاية إلى العمى التام.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمرضى السكري فهم معرضون للإصابة باعتلال الشبكية السكري، وكلما طالت مدة بقاء السكر في الدم خارج نطاق السيطرة لدى مرضى السكري، زادت فرضية تطور الأمراض والمشكلات في عيونهم.

وتابعت أن اللحوم المصنعة مثل النقانق وغيرها من اللحوم التي تحتوي على الكثير من الملح الزائد يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم، وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الشبكية.

وبحسب تقرير حالة نُشر في دورية حوليات الطب الباطني، تحققت العديد من هذه المخاوف، حيث أصيب مراهق بالعمى بعد سنوات من تناول الوجبات السريعة. ودفع هذا الاكتشاف أطباء العيون في بريستول للتحذير من مخاطر تلك الوجبات بعد أن درسوا حالة الشاب التي ساءت تدريجياً إلى درجة العمى الذي لا يمكن إصلاحه.

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