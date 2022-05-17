مع أيام الصيف المشمسة.. مختصون يحذرون من مخاطر الأشعة على العين

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

حذر مختصون في مؤسسة «عين» الألمانية من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على العين؛ إذ إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى إتلاف خلايا الشبكية مسببة إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو السرطان.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت المؤسسة على ضرورة ارتداء نظارة شمسية توفر حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق UV400.

ومن المهم أيضاً أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.

وأشارت المؤسسة إلى أن لون عدسات النظارة قد يتسبب في تغير الألوان في البيئة المحيطة، موضحة أن العدسات البنية والرمادية والخضراء هي أقل العدسات، التي تُغير الألوان. أما العدسات الصفراء أو البرتقالية فتُزيد من تباين الألوان وتنخفض حمايتها من الإبهار نسبياً.

وتتناسب العدسات البرتقالية مع ممارسة الرياضة في الهواء الطلق؛ إذ تعزز من تباين اللون الأخضر، ولكنها تؤدي إلى عدم إدراك الألوان الصارخة بشكل صحيح مثل ألوان إشارات المرور.

ومن المهم أن تكون النظارة الشمسية ذات مقاس مناسب بحيث لا تضغط وسادات الأنف أو الأذرع على الوجه. كما يفضل أن تكون وسادات الأنف مصنوعة من مادة بلاستيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع شكل الأنف. ومن ناحية أخرى، أكدت المؤسسة أهمية النظارة الشمسية للأطفال بصفة خاصة؛ لأن بؤبؤ العين لديهم يكون أكبر من مثيله لدى البالغين، فضلاً عن أن عدسات أعينهم تُنفذ الضوء بشكل أكبر أيضاً؛ لذا فإنهم يحتاجون بشكل حتمي إلى نظارة شمسية توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100% في أيام الصيف المشمسة.

• من المهم أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.



• الأطفال أيضاً يحتاجون بشكل حتمي إلى نظارة شمسية توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100%.

راحة الارتداء



أوضح مختصون ألمان أن النظارة الشمسية المناسبة لعيون الطفل ينبغي أن تغطي العيون بالكامل؛ لذا من المهم أن تكون العدسات كبيرة بحيث تصل إلى الحاجب وإلى حافة الوجه جانبياً لمنع سقوط الضوء على العين من الجانب.

ومن المهم أن يكون لون العدسات داكناً كالبني والأسود.

كما ينبغي أن توفر النظارة الشمسية حماية جيدة من التوهج من الفئة 2 على الأقل، وكذلك حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بمعدل UV 400. وينبغي أن تتمتع النظارة الشمسية بمقاس مناسب من أجل راحة الارتداء وأن تكون غير قابلة للكسر، كيلا تتعرض عيون الطفل لإصابات.

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