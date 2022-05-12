الكشف عن تأثير مفاجئ للفجل على عمل القلب والكبد والوقاية من مرض خطير

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الدراسات الحديثة عن فوائد الفجل في عمل القلب والكبد والوقاية من السرطان.

وأشار موقع En Son Haber، إلى أنه اتضح للعلماء أن تناول الفجل يوميا يساعد على مكافحة السرطان ويحسن عمل القلب والكبد.

وأضاف الموقع، أن الفجل يستخدم عادة في السلطات والأطباق الأخرى. والفجل غني بالفيتامينات، لذلك مفيد للصحة ومن الضروري إضافته للنظام الغذائي اليومي للأسباب التالية:

ويحتوي الفجل على نسبة عالية من المواد المغذية، وجميع أنواعه مفيدة بغض النظر عن لونها الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والوردي والبنفسجي، لأن جميعها مصدر مهم لمضادات الأكسدة.

ويحتوي الفجل على نسبة عالية من فيتامين С، وتساعد المواد المغذية الموجودة فيه على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، وتساعد على تعزيز منظومة المناعة والوقاية من العدوى.

ويساعد الفجل على الوقاية من السرطان. لأنه يحتوي على فيتامينات مجموعة В والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم ومركبات طبيعية. وهذه جميعها تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من المواد المسرطنة وتكبح نمو الخلايا السرطانية.

وتشير نتائج الدراسات التي أجريت إلى أن المركبات الطبيعية تحمي من نمو سرطان الثدي والبروستات والقولون والكبد والرئة.

واتضح أن الفجل الأحمر يفيد كثيرا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد أيضا على تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر النوبات القلبية. كما يحتوي على نترات طبيعية تحسن الدورة الدموية.

والفجل يحمي من مرض السكري، حيث أثبت العلماء أنه يؤثر إيجابيا في تغيير مستوى الغلوكوز في الدم، ويقلل من امتصاصه في الأمعاء، مع زيادة امتصاصه في الأنسجة العضلية. كل هذه العوامل تعمل على خفض مستويات السكر في الدم. ووفقا للعلماء، يزيد تناول الفجل بصورة منتظمة من إنتاج اديبونيكتين (بروتين دهني) يساعد على كبح مقاومة الأنسولين. كما يحتوي الفجل على مساعد الإنزيم Q10، الذي يساعد على كبح تطور السكري.

والفجل يحسن عمل الكبد والكلى، ويساهم في تطهير الكبد من السموم ويساعد على تعافيه. كما يحتوي على مركبات تساعد الكلى على إخراج السموم من الجسم.

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