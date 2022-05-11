لا تتناولوا طعام العشاء بهذه الطريقة .. دراسة تحذر من السكتة الدماغية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة ويجب علاجها على وجه السرعة، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن توقيت تناول وجبة الطعام المسائية يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بسكتة دماغية قاتلة.

وفحصت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients الارتباط بين توقيت العشاء ومخاطر الوفاة من السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية، وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإنه على الرغم من أن الباحثين لم يجدوا أي ارتباط بين توقيت الوجبة وخطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية أو الأمراض القلبية الوعائية، إلا أنهم وجدوا علاقة واحدة للسكتة الدماغية.

وشارك في هذه الدراسة ما مجموعه 28625 من الذكور و 43213 من الإناث، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عامًا، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة العشاء المبكر (قبل الساعة 8 مساءً) ، ومجموعة العشاء غير المنتظم (الوقت غير منتظم) ، ومجموعة العشاء المتأخر (بعد الساعة 8 مساءً).

وبالمقارنة مع مجموعة العشاء المبكر، كان هناك خطر متزايد للوفاة بالسكتة النزفية لمجموعة العشاء غير المنتظم، ولم يكن هناك ارتباط كبير بين توقيت العشاء وخطر الوفاة من أنواع أخرى من السكتة الدماغية وأمراض الشرايين التاجية والأمراض القلبية الوعائية.

وقال الباحثون: "وجدنا أن اتباع توقيت عشاء غير منتظم مرتبط بزيادة خطر الوفاة بالسكتة الدماغية النزفية".

وتابعوا: "على حد علمنا ، فإن دراستنا هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين توقيت العشاء وخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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