التوت الأسود كنز من الفوائد

المصدر: موقع الامارات اليوم

يتميز التوت الأسود بأنه أحد الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف، أهمها فيتامين سي وفيتامين كيه والماغنسيوم وغيرها من الفيتامينات، فضلا عن احتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي يمنحها للجسم.

ونقلت sputnikn عن الموقع الإلكتروني كونسلتو، الفوائد المختلفة للتوت الأسود، وهي كالتالي:

غني بفيتامين سي

يحتوي كوب واحد من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين سي، وهو ما يعني نصف القيمة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، حيث يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم وتكوين الكولاجين في العظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية، كما يساعد على التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد، والأهم من ذلك، الحماية من السرطان.

نسبة عالية من الألياف

ويساعد تناول الألياف التي يضمها التوت الأسود بنسب عالية، على تقليل الكوليسترول والتحكم في مستوى السكر في الدم، فضلا عن تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

فيتامين k

يحتوي التوت الأسود على فيتامين k وهو السبب في عدم النزيف بغزارة عند الجرح، حيث يساعد الفيتامين على تجلط الدم، كام يلعب دورا في الوقاية من هشاشة العظام وكسرها.

منجنيزيوم

يساهم معدن المنجنيزيوم في نمو العظام بشكل صحي، ويعمل على تقوية المناعة والوقاية من هشاشة العظام، والتحكم في معدل السكر في الدم، وتكوين الكولاجين والتئام الجروح.



صحة الدماغ

يعمل التوت الأسود على تحسين صحة الدماغ والوقاية من فقدان الذاكرة الناتج عن التقدم في العمر، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة.

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