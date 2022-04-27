خسرت 40 كليو غراما من وزنها بزمن قياسي.. شابة تروي تجربتها مع الفواكه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تخلصت شابة امريكية من ما يقارب 40 كيلوغراما من وزنها، باللجوء لحمية الفاكهة النيئة التي تخولها أكل أكثر من 30 موزة في الأسبوع.

وتعرضت كاتي برينمان«32 عامًا» للتنمر في شبابها لأنها كانت تكافح من الإفراط في تناول الطعام وكان وزنها يزيد عن 100 كغ.

ومع تقدمها بالسن عقدت كاتي العزم على إجراء تغيير، فأصبحت نباتية في عام 2014 لكنها لم تر التحول الذي كانت تريده، وسرعان ما علمت بنظام غذائي يعتمد على الفواكه. بحسب صحيفة «ذا ميرور»

ويعتمد هذا النظام الغذائي بشكل أساسي على الفواكه النيئة بالإضافة إلى القليل من الخضار والمكسرات والبذور، وهو ما جعل كاتي تفقد وزنها بسرعة حيث تزن الآن حوالي ستين كيلو فقط.

وقالت كاتي، من ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية أنها عانت طويلا من السمنة، ومن شراهتها للطعام غير الصحي، ولكنها غيرت نمط حياتها لتصبح نباتية لاحقا، ومن ثم اقتنعت بنظام الفاكهة الغذائي.

«رأيت الكثير من المجتمع النباتي على إنستغرام يتحدثون عن الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه» وهو ما قامت باتباعه، لتجد وزنها يتراجع بشكل ثابت.

وتوضح إن الحصول على جميع العناصر الغذائية الخاصة بك من خلال نظام غذائي نباتي خام «هو مصدر قلق»، لذلك أقوم بتناول مكمل B12 مع مشتق من الطحالب DHEA / DHA وفيتامين D في الشتاء عندما لا أتعرض لأشعة الشمس«.

وتضيف» أكبر اعتقاد خاطئ هو بخصوص كمية الطعام التي تتناولها. الفواكه والخضروات هي من 100 إلى 300 سعرة حرارية لكل نصف كيلو تقريبا، لذا يمكنك حرفيًا أن تأكل ما تريد دون القلق من زيادة الوزن«.

وفي أسبوع معين، تقول أن بإمكانها تناول 30 قرن موز، وصندوقا كامل من المانجو، وعلبة تمر بالإضافة إلى ثلاث بطيخات».

في السابق، كانت كاتي تستهلك الأطعمة النباتية السريعة بما في ذلك البيتزا، والباستا، والوجبات الجاهزة لوجباتها اليومية بالإضافة إلى مشروبين كحوليين في الأسبوع.

أما الآن، فتأكل الفاكهة النيئة والعصير على الإفطار والغداء تليها سلطة لذيذة أو طبق نباتي على العشاء. وتشارك كاتي وصفاتها المفضلة على إنستغرام تحت عنوانrawvibrantlove.

وتختم: «دائمًا ما يجعلني أبتسم عندما يرسل شخص ما رسالة يقول فيها إنني ألهمته لتغيير صحته».

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