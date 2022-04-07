سبب غير متوقع لتراكم دهون البطن

المصدر: موقع الامارات اليوم

يواجه الكثيرون صعوبات كبيرة في التخلص من الدهون في منطقة البطن، على الرغم من الحميات وممارسة التمارين الرياضية.

وكشف موقع (eatthis) عن سبب غير متوقع لهذه الدهون، ونقلت «سكاي نيوز» عن الموقع إن الأمر يعود إلى تجاهل سبب من المحتمل أن يفاجئك، وهو قلة النوم.

وأضاف الموقع، نقلا عن دراسة جديدة، أن النوم غير الكافي يتسبب بأضرار أكثر مما يعتقد، رغم أنه صار سلوكا واسع الانتشار في ظل الحياة العصرية.

وقالت دراسة جديدة أعدتها عيادة «مايو كلينك» ونشرت في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب إن النوم غير الكافي يساهم في زيادة امتصاص السعرات الحرارية، بما يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن، خاصة الدهون غير الصحية.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، فيريند سومرز، «يبدو أن النوم غير الكافي يعيد توجيه الدهون إلى الأحشاء الأكثر خطورة (البطن)، والأهم من ذلك، أنه على الرغم من حدوث انخفاض في امتصاص السعرات الحرارية والوزن أثناء فترة النقاهة (التي تتلو فترة قلة النوم أو الحرمان منه) تستمر دهون في التراكم في منطقة البطن».

وأضاف: «يشير هذا إلى أن النوم غير الكافي هو حافز غير معروف لترسب الدهون الحشوية، على أن النوم اللاحق، لا يؤدي إلى التقليل من تلك الدهون، على الأقل على المدى القصير».

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