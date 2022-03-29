نصائح مهمة للرجيم في رمضان.. ماذا نأكل في الإفطار والسحور؟

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قدمت خبيرة التغذية المصرية سالي فؤاد عدة نصائح للرجيم وفقدان الوزن خلال شهر رمضان، وقالت إنه يمكن تناول تمرة واحدة على الإفطار وكوب عصير برتقال طازج وثمرة فاكهة واحدة بعد الأكل بثلاث ساعات، كما نصحت بشرب الماء وتقليل الشاي لأنه يقلل امتصاص الحديد.

وجبة الإفطار

وقدمت سالي فؤاد نموذج لوجبة الإفطار، وتشتمل على:

1 تمرة + قليل من اللبن أو الشوربة، ثم الذهاب لصلاة المغرب.

نكمل الإفطار بسلطة خضار وقليل من النشويات، والبروتين مهم جدا يكون مشوي أو في الفرن.

تناول ثمرة فاكهة بعد الإفطار ب3 ساعات.

تجنب الحلويات والعصائر المحلاة.

وجبة السحور:

نهتم بمنتجات الألبان والبيض وتقليل النشويات.

وقالت سالي فؤاد إنه لنجاح رجيمك عموماً في رمضان، عليك بما يلي:

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشويات والسكريات واستبدالها بالمشاوي والخضروات والسلطات والفاكهة.

تناول النشويات بطيئة الهضم (الكربوهيدرات المعقدة مثل منتجات القمح الكامل والبقوليات) والحفاظ على تناول تمرة أول الفطار - ما لم تكن مصاباً بمرض السكري ـ فالتمر مصدر عظيم للألياف والسكريات والبوتاسيوم والماغنسيوم ويمد الجسم بالطاقة اللازمة للهضم فيما بعد.

شرب اللبن الرايب أو تناول الزبادي خاصة عند السحور، ويفضل مع عصر ليمونة عليه لأنه يساعد على امتصاص البروتين من الزبادي ويرفع الحرق أثناء النوم.

شرب المياه لتنشيط أجهزة الجسم وللتخلص من السموم.

تجنب الحلويات والعصائر المحلاة

مراعاة تناول المياه بعد الإفطار على فترات وليس مرة واحدة.

عدم الإفراط في تناول الطعام عموماً. وتطبيق النصيحة النبوية "ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك".

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