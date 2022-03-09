أعراض ارتفاع السكر في الدم.. انتبهوا إلى هذه العلامة التحذيرية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

داء السكري هو حالة مرضية تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، وواحدة من أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان الشخص مصاباً بالسكري هي معرفة الأعراض ومتى تحدث، ومن بين تلك الأعرض كثرة التبول ليلاً.

وهناك نوعان أساسيان من مرض السكري، النوع الأول يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، أما النوع الثاني فيحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، والنوع الثاني هو الأكثر شيوعاً، وهناك نوع ثالث يعرف بـ"سكري الحمل"، لكنه يصيب النساء الحوامل فقط.

أعراض مرض السكري

وتظهر أعراض مرض السكري من النوع الثاني بطرق مختلفة، بما في ذلك كيفية تخلص الجسم من الفضلات، ومن أشهر أعراض مرض السكري من النوع الثاني التبول أكثر من المعتاد وخاصة خلال الليل.

وتشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري من النوع الثاني: (الشعور بالعطش طوال الوقت؛ الشعور بالتعب الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، حكة حول المناطق الحساسة).

وعلاوة على ذلك، فإن الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء، وتشوش الرؤية هي أيضًا علامات على الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وهناك عدد من العوامل تزيد من خطر إصابة الشخص بهذه الحالة مثل تجاوز سن الأربعين، أو وجود قريب مصاب بداء السكري، أو إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة إكسبريس فإن هيئة الخدمات الصحية البريطانية تنصح بأنه إذا كان الفرد غير متأكد مما إذا كان معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أم لا فيوصى بمراجعة الطبيب العام فوراً وإجراء فحص الدم بحيث يمكن السيطرة على الحالة قبل تفاقمها، وخاصة إن كان الشخص في مرحلة ما قبل السكري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news