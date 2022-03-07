علامات ارتفاع الكوليسترول الضار.. ثلاثة ألوان تحذيرية قد تظهر في العينين !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو أحد العوامل الرئيسية المسببة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تودي بحياة الآلاف سنوياً في مختلف بلدان العالم، وفي أحيان كثيرة تمر الحالة دون أن يلاحظها أحد بسبب عدم وجود أعراض واضحة تحدد الإصابة بالمرض سوى فحص الدم، ومع ذلك هناك بعض العلامات التحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الدم ومنها ثلاثة ألوان قد تظهر في العينين.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن ارتفاع الكوليسترول هو حالة خبيثة تتميز بارتفاع مستويات الجزيئات الدهنية في الدم بشكل غير طبيعي. ويتم نقل الدهون في الدم عن طريق البروتينات التي تترسب تدريجياً على جدران الشرايين، ويمكن أن تتأثر الأوعية الدموية المؤدية إلى العينين في بعض الأحيان، مما يتسبب في اضطرابات طفيفة في الرؤية.

ومن حين لآخر، قد تظهر رواسب بيضاء ورمادية وصفراء حول القرنية، ويمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ضعف الأوعية الدموية الحساسة في العين وترققها بمرور الوقت، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على صحة العين.

ومن أولى العلامات التي تدل على أن ارتفاع الكوليسترول يضر بعينيك هو عدم وضوح الرؤية، والرواسب الدهنية قد تكون مرئية أيضاً حول القرنية.

وتتشكل الرواسب البيضاء والرمادية والصفراء في الحافة الخارجية للقرنية، وهي الطبقة الخارجية الصافية في مقدمة العين، ويوضح طبيب البصريات دكتور بيشوب لـ"إكسبريس" أن الرواسب تظهر فقط بمجرد أن تبدأ الجزيئات الدهنية في التراكم داخل العين.

وأضاف الطبيب: "اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة يقللان من الدهون التي يمكن أن تهدد عينك. تقل الدهون داخل مجرى الدم ، مما يقلل الضغط ويقلل من احتمالية حدوث جلطة".

ويشير الطبيب إلى أن النظام الغذائي الصحي سيزيد من صحة عينيك. فالخضروات تحتوي على مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين التي تعزز صحة العين، كما يساعد كل من فيتامين C وفيتامين E عينيك على البقاء منتعشة وصحية.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول الضار

أصبحت العقاقير المخفضة للكوليسترول هي العمود الفقري لعلاج الكوليسترول والتي يتم وصفها من قبل الأطباء، ويجب عدم تناول تلك العقاقير دون وصفة طبية، وهناك بعض التدابير الطبيعية يمكن أن تساهم في تخفيض الكوليسترول المرتفع، ومنها الجمع بين التمارين والنظام الغذائي الصحي، والتخلص من الدهون المشبعة ، والحرص على تناول البقوليات والزيوت النباتية والمكسرات والحبوب والبذور إذا لم يكن هناك مانع صحي لديك، كما تساهم التمارين الرياضية في رفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "HDL" المفيد، مما يزيل الدهون من الشرايين ويخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار "LDL".

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