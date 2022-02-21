لماذا يتوقف بعض الناس عن التنفس ليلاً ويصحون من النوم فجأة ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يحدث انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم عندما تسترخي العضلات التي تدعم الأنسجة الرخوة في حلقك، مثل اللسان والحنك، مؤقتًا. فعندما تسترخي هذه العضلات، تضيق الممرات الهوائية أو تُغلق، وينقطع النفس للحظة.

كما أن من أسباب توقف التنفس أثناء النوم الشخير. ولا يستطيع الشخص الذي يعاني من توقف التنفس أثناء النوم من النوم العميق لأن تكرار الاضطراب يمكن أن يصل إلى 30 مرة في الليل.

ومن أحد أكبر أعراض انقطاع النفس النومي هو الشخير والشعور بالتعب حتى بعد النوم طوال الليل.

فما الذي يحدث بالضبط في هذه الحالة؟ توفر الأنسجة الرخوة للفم والحلق الدعم للحنك الرخو ، وهي قطعة نسيج مثلثة تتدلى من الحنك الرخو تسمى اللهاة ، واللوزتين ، والجدران الجانبية للحلق واللسان. أحيانًا تسترخي عضلات الحلق هذه ، مما يقيد مجرى الهواء ويحد من تدفق الأكسجين إلى الجسم.

وبمجرد أن يحصل الدماغ على إشارة تدل على انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ، فإنه يرسل إشارات إلى الجسم للاستيقاظ للتنفس.

وهناك ثلاثة أنواع من انقطاع النفس النومي:

انقطاع النفس الانسدادي النومي وهو الأكثر شيوعًا ، وانقطاع النفس النومي المركزي الذي يحدث بشكل أقل ، وانقطاع النفس النومي المعقد الذي يصاب فيه المريض بالنوع الأول من انقطاع النفس النومي في وقت واحد.

ربط الخبراء بين حدوث انقطاع النفس النومي وطول عمر الإنسان. يتسبب توقف التنفس أثناء النوم في الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل من طول عمر الشخص لعدة سنوات.

يشعر الناس بالتعب الشديد في الصباح ، ويمكن أن يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم ، وحموضة شديدة ، وفي الحالات المتقدمة جدًا يمكن أن يصابوا بنوبات صرع أو يمكنهم النوم أثناء القيام بأنشطة عادية مثل القيادة. لذلك فهو مرض شديد الخطورة.

ووفقًا للتقارير ، فالرجال أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم من النساء. ومع ذلك ، فالمخاطر على النساء تزداد إذا أصبحن زائدات الوزن. وفي بعض الأحيان يزداد خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي عند النساء بعد انقطاع الطمث.

ويمكن أن يجعل التاريخ العائلي للإصابة بانقطاع النفس النومي الشخص عرضة لهذه الحالة كما أن الإفراط في تناول الكحول والتدخين من شأنه أن يجعل الفرد عرضة للإصابة به.

وأخيراً تذكر كلما أردنا تحسين شيء ما ، نحتاج إلى عكس المسبب! لذلك يجب أن تكون إدارة التغذية ، والترطيب ، والتمارين المنتظمة، وإدارة الإجهاد هي خطة العمل الأساسية عند التعامل مع انقطاع النفس النومي المرتبط بالسمنة .

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