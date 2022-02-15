5 خضروات يمكن أن تدمر نظامك الغذائي

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

الخضار هي أكثر الأطعمة الموجودة كثافة بالمغذيات، وتخيف السعرات الحرارية. لسنوات، أوصى خبراء التغذية بخمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا من أجل تحقيق ذروة الصحة. ولكن ليست كل الخضروات صحية كما كنا نظن ففي الواقع، هناك خمس خضروات قد يكون من الأفضل تجنبها تمامًا - خاصةً إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن.

البطاطا

بالإضافة إلى كونها لذيذة ومتعددة الاستخدامات فهي رخيصة ومتوفرة على نطاق واسع لكن وفقًا للعلماء في كلية الصحة بجامعة هارفارد، تحتوي البطاطا على نسبة عالية من الكربوهيدرات – النوع الذي يهضمه جسمك بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين ثم انخفاضها . و على ما يبدو، فإن تناول كوب واحد من البطاطس له نفس التأثير على نسبة السكر في الدم مثل علبة مشروب غازي أو حصة من حلوى الجيلي الهلامية كما ربط العلماء البطاطس بزيادة الوزن ومرض السكري. لذلك، من أجل الحفاظ على نسبة السكر في الدم والوزن من الارتفاع، اختر بدائل البطاطس من الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل الأرز البني و الكينوا.

الباذنجان

غالبًا ما يتم استخدام الباذنجان كبديل اللحوم في الكباب والبرجر والقلي والكثير من الأطباق النباتية . في حين أنها لذيذة ومشبعة، فهي ليست من الخضروات الصحية. بسبب قوامها الذي يسمح بامتصاص كمية كبيرة من الدهون والملح في أنواع معينة من الأطباق.

الذرة الحلوة

توفر هذه الخضار الصفراء الزاهية العديد من الفوائد الصحية؛ فتحتوي الذرة على مواد كيميائية نباتية يمكن أن تساعد في تعزيز صحة النظر بالإضافة إلى أنه مليء بالعناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين ب ولكن اكتشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن المشاركين الذين يتناولون نسبة كبيرة من الذرة الحلوة يميلون إلى زيادة واضحة في الوزن. حيث يحصل هذا الارتفاع بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وبالتالي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

الافوكادو

الأفوكادو مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن، لكنها غنية بالسعرات الحرارية - حوالي نصف حبة أفوكادو تحتوي على حوالي 160 سعرة حرارية. وعلى عكس معظم الفواكه والخضروات، فإن الأفوكادو غنية بالدهون نسبيًا حيث يعد الأفوكادو أحد مصادر الغذاء التي يمكن أن تفوق استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية - خاصةً إذا كنت تأكله في شكل جواكامولي لأنه لن تكون لديك فكرة عن مقدار الأفوكادو الذي تستهلكه.

الكرفس

عصير الكرفس هو أحدث نظام غذائي يبدأ فيه الناس يومهم ويزعمون أنه يساعد بشرتهم على إشراقها وشعورها بمزيد من النشاط. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا من قبل، فقد قال شخص ما في وقت ما "كما تعلم، تحرق سعرات حرارية أكثر عند مضغ الكرفس مما تحصل عليه عند تناوله". هذا ليس صحيحًا بالضرورة، فقطعة من الكرفس تحتوي على حوالي 10 سعرات حرارية - وليس أكثر من ذلك. يحتوي الكرفس على بعض فيتامين C و K ومضادات الأكسدة، ولكن على نطاق الصحة، لا يحتل الكرفس مرتبة عالية جدًا.

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