نبات يساعد على التخسيس بصورة مذهلة.. يقمع الشهية ويقلل الرغبة في تناول السكر

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

التخلص من أي نوع من الدهون في الجسم عملية طويلة وشاقة، وخاصة الدهون الحشوية التي تحتاج إلى النظام الغذائي والتمارين الرياضية المستمرة للتخلص منها، وقد يسهل أحد النباتات الطبيعية هذه العملية عن طريق قمع الشهية والرغبة الشديدة في تناول السكر، ألا وهو عشبة الجورمار.

ونقلت صحيفة إكسبريس البريطانية عن دراسة منشورة في Drug Research القول إن مستخلص الماء من نبات الجورمار يمكن أن ينجح في تقليل وزن الجسم عن طريق قمع الشهية.

ودرس الباحثون آثار النبات على الدهون الحشوية والكوليسترول، وأظهرت الدراسة أن الجزء القابل للذوبان في الماء من المستخلص له تأثير مضاد للسمنة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 60 شخصاً يعانون من السمنة المفرطة انخفاضاً في وزن الجسم وانخفاض في تناول الطعام بعد تناول المستخلص، وشهد المشاركون انخفاضاً في وزن أجسامهم بنسبة خمسة إلى ستة بالمائة على مدار ثمانية أسابيع.

وإلى جانب آثار النبات المضادة للسكري والسمنة، لاحظ الباحثون انخفاضا كبيراً في مستويات الكوليسترول الضار أيضاً والدهون الثلاثية، فيما زادت نسبة الكوليسترول الجيد بصورة ملحوظة.

وتعتبر إحدى الفوائد الإضافية لاستهلاك الجورمار هي أنه يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر عن طريق جعل الأطعمة الحلوة أقل جاذبية.

ويوصي خبراء الصحة بجمع أي تغييرات في النظام الغذائي مع ما لا يقل عن نصف ساعة من التمارين يومياً ، لفقدان الدهون الحشوية بشكل فعال، ويجب على الأفراد غير القادرين على ممارسة الرياضة الموازنة بين أنواع الطعام المختلفة، أما الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة فعليهم الرجوع إلى الطبيب قبل إدخال أي أصناف من الطعام في نظامهم الغذائي.

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