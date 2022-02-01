احترسوا من هذه المشروبات الخطيرة.. قد تؤدي إلى السكتة القلبية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تصيب النوبات القلب الأشخاص عادةً بطريقة غير معلن عنها، تاركة نافذة صغيرة جدًا لتلقي العلاج العلاجي، ويعد منع الحالة أمراً أساسياً، وحذر باحثون من أنه بخلاف أسباب النوبات القلبية المعروفة مثل الأمراض المزمنة وغيرها، هناك مشروبات خطيرة قد تزيد من خطر حدوث النوبات القلبية المفاجئة حتى لدى الشباب والأصحاء، ألا وهي المشروبات تحتوي على تركيزات عالية من الكافيين مثل بعض مشروبات الطاقة ومشروب الجوارانا.

ومن أعراض النوبات القلبية التعرق البارد والألم الحاد في الصدر، والمشروبات الأكثر شهرة المرتبطة بهذا الضرر هي الكحول. لكن في السنوات الأخيرة، أثارت مشروبات أخرى مخاوف بشأن تأثيرها على القلب، وثبت أن أحد المشروبات الشائعة يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الشباب والأصحاء.

وذكرت مجموعة من الأبحاث أن تناول الكثير من مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ لدى الأشخاص الأصحاء، وتكمن الأخطار الرئيسية لتلك المشروبات في تركيزاتها العالية من الكافيين.

وهناك مشروبات أخرى تحتوي على مادة الكافيين المقنعة مثل الجوارانا، المشتق من نبات مطابق للكافيين الموجود في القهوة، والتي تزيد أيضاً من خطر السكتة القلبية.

وعلى الرغم من أن استهلاك الكافيين يعتبر آمناً بشكل عام، لكن تم الإبلاغ عن آثار ضارة مرتبطة بمن يتناولون جرعات كبيرة.

وتحتوي الجوارانا على ضعف كمية الكافيين الموجودة في حبوب البن. وحذر الباحثون وفق صحيفة إكسبريس من أنه عند مزجه مع مواد شائعة أخرى، مثل الجينسنغ والتوراين، يمكن أن تولد غوارانا تفاعلات ضارة غير مؤكدة.

ولاحظ مؤلفو ورقة بحثية نُشرت في مجلة الأناضول لأمراض القلب، انتشار السكتات القلبية غير المبررة لدى الشباب بعد تناول مشروبات الطاقة، وأشاروا إلى أن الأحداث كانت منتشرة بشكل خاص بين أولئك الذين يخلطون مشروبات الطاقة مع المشروبات الكحولية.

وأكد الباحثون أن مشروبات الطاقة وبعض المكملات التي تحتوي على المنشطات قد تؤدي إلى أمراض قلبية وعائية خطيرة، وتكهنوا بأن التفسير الأكثر مصداقية هو أن مشروبات الطاقة تؤدي إلى أضرار كارثية على الصحة من خلال عدم انتظام ضربات القلب.

ويعتبر عدم انتظام ضربات القلب هو حالة ناتجة عن خلل في الإشارات التي تنسق دقات القلب، ويمكن أن تسبب الحالة إشارات كهربائية سريعة وفوضوية، وبحسب ما ذكرت "مايو كلينك" فإن ذلك قد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة قد تسبب الوفاة إذا لم يتم استعادة نظام القلب الطبيعي في غضون دقائق.

كيفية تجنب النوبات القلبية

عادة ما تشمل الإجراءات الاستباقية لتفادي النوبات القلبية، علاج ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وكذا الجمع بين التمارين والنظام الغذائي الصحي، وتوصي WebMD باختيار الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك وغيرها من البروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والبذور والزيوت النباتية في النظام الغذائي، كما تنصح بالحفاظ على الدهون المشبعة لأقل من ستة بالمائة من السعرات الحرارية اليومية، وكذا الابتعاد عن المشروبات الكحولية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وأيضاً الابتعاد عن دخان السجائر لأنه يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة في الشرايين، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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