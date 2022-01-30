مشروب مذهل يخفض ضغط الدم المرتفع .. ويريح الشرايين خلال دقائق

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة، ويمكنك عكس القراءة العالية عن طريق إجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي، مثل شرب الشاي الأسود الدافئ.

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بقوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، وعندما تكون هذه القوة عالية جداً، يمكن أن تتلف الأنسجة الرقيقة في الشرايين، ويمكن أن تؤدي هذه العملية في النهاية إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية.

ولحسن الحظ ، يمكن أن يوفر اتباع نظام غذائي صحي حاجزاً ضد ارتفاع ضغط الدم عن طريق عكس القراءة العالية، وأثبتت دراسات أن الشاي الأسود يخفض ضغط الدم المرتفع ويخفف من تصلب الشرايين، وعلاوة على ذلك فقد ثبت أن هذا التأثير يبدأ في غضون ساعة واحدة من الاستهلاك، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ودرس الباحثون آثار الشاي الأسود على ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، ووفق الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients ، تم تكليف 19 مريضاً بتناول الشاي الأسود أو الدواء الوهمي مرتين يومياً لمدة ثمانية أيام، وتم قياس ضغط الدم قبل تناول الشاي وساعتين وثلاث وأربع ساعات بعد تناول الشاي، ولاحظ الباحثون أن مؤشر الصلابة انخفض بعد تناول الشاي مقارنة بالدواء الوهمي.

وكتب الباحثون أن الشاي الأسود يقلل بشكل حاسم من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وأوضحوا أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود قد يكون ذا صلة بحماية القلب والأوعية الدموية.

كيفية قياس ضغط الدم

يتم تسجيل قياس ضغط الدم برقمين. الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) وهو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، أما الضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) فهو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

لا تظهر أعراض ملحوظة لارتفاع ضغط الدم عادة، لذا فإن الطريقة المؤكدة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم مرتفعاً لديك به هي فحص ضغط الدم، وفي المملكة المتحدة يُنصح البالغون الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً بفحص ضغط الدم كل فترة حيث قد يساهم ذلك في الكشف المبكر عن الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن.

والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة عليهم الرجوع إلى الطبيب المعالج قبل الاعتماد على علاج المرض عن طريق النظام الغذائي، مع ضرورة التزامهم بالوصفة الدوائية في حالة كتبها لهم الطبيب.

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