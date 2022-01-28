شاهد.. تغير مذهل في شكل ممثل أميركي بعد تعافيه من المخدرات

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

في تغير مذهل، تغيرت ملامح الممثل الأميركي السابق، شون وايس، بشكل كامل، عقب إقلاعه وتعافيه من تعاطي المخدرات، بعد أن أصبحت حياته مدمرة بالكامل.

وكانت شرطة مدينة ماريسفيل بولاية كاليفورنيا، قد ألقت القبض على الممثل الأميركي شون وايس بتهمة السطو على منزل، تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدرة، وأصبحت ملامحه في غاية الضعف والوهن.

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بطل مسلسل Mighty Ducks ، البالغ من العمر ٤٢ عامًا ، اضطر لزرع صف علوي جديد من الأسنان المثبتة، بعد الأضرار التي لحقت بفمه من استخدام مخدر الميثامفيتامين.

وظهر الممثل الأميركي في صورة له وهو يبتسم ابتسامة مشرقة، واضعا إياها بجوار صورته وهو مدمن للمخدرات؛ ليظهر فرقا هائلا بين الصورتين، ويذهل رواد التواصل بهذا التغير الشاسع، متلقيا إرشادات كبيرة من مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين كانوا سعداء بتعافيه.

وفي وقت التقاط الصورة، كان الممثل الأميركي وايس قد احتفل بأكثر من 230 يومًا من تعافي من المخدرات بعد سنوات من تعاطي الميثامفيتامين والمخدرات الأخرى.

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