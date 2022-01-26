قلبك في خطر إذا ظهرت هذه العلامة في ساقك

المصدر: إعداد: سمير سعيد

الكوليسترول مفيد في بناء الخلايا السليمة، ويشير ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى حالة تتراكم فيها المادة الدهنية في الأوعية الدموية، ويمكن أن يتسبب ذلك في انسداد، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب .

لسوء الحظ ، لا تظهر الأعراض عادة حتى تبدأ هذه العملية الضارة، كما يحذر موقع "دوكدوك" ، وهي شبكة افتراضية من الأطباء والمستشفيات تدعم المرضى للعثور على رعاية طبية عالية الجودة في آسيا.

ويوضح موقع "دوكدوك" مستويات الكوليسترول المرتفعة قد تسبب أيضًا بعض الألم في أجزاء مختلفة من الجسم ، مما قد يضلل الشخص ليعتقد أن المشكلة لا تتعلق بالقلب".

ويضيف "دوكدوك": "عند انسداد بعض الشرايين، قد تعاني أجزاء من الجسم المتصلة بها من بعض الألم. على سبيل المثال ، إذا كان هناك انسداد في شرايين الساق ، فقد يسبب ذلك الألم أثناء المشي."

وبحسب الموقع فإن "هذه الأعراض لا تظهر إلا بعد حدوث الضرر".

في معظم الحالات ، لا يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ظهور علامات تحذير محسوسة.

وفقًا لـ هيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏البريطانية، لا يمكنك معرفة ما إذا كان لديك اختبار فقط.

يوضح موقع "دوكدوك": "قد يقترح طبيبك إجراء اختبار الدم إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا".

وهناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

سحب الدم من ذراعك. اختبار وخز الإصبع .

إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا ، فقد تخضع للاختبار أثناء فحص الصحة التابع لـهيئة الخدمات الصحية البريطانية‏. يمكن أن يساعد هذا الفحص في اكتشاف العلامات المبكرة لمشاكل مثل أمراض القلب والسكري.

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فسوف يتحدث معك الطبيب أو الممرضة حول كيفية خفضه.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

ووفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية Heart UK، فإن الأمر الأساسي في هذا الجهد هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

توجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة ، سواء كانت حلوة أو مالحة.

يأتي معظمها من مصادر حيوانية ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الأطعمة النباتية، مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند.

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