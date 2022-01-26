لصحة القلب بعد سن الخمسين.. ابتعد تماما عن هذه المأكولات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وفقا لأخصائيي التغذية، هناك عدد من الأطعمة التي يمكنها أن تؤذي القلب بشكل كبير وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة معدلات الكوليسترول الضار.

وتقول أخصائية التغذية الامريكية ريبيكا شيلينغ «إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك بعد سن الخمسين، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة جادة على كمية الدهون المشبعة الخاصة بك، وتجنب عادات غذائية ضارة جدا بالقلب بحسب وكالة " سبوتنيك"، ومن هذه الماكولات:

اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية

تؤكد أخصائية التغذية ريبيكا شيلينغ أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تخلق عاصفة كاملة من خلال انسداد الشرايين، وزيادة نسبة الكولسترول الضار، والمساهمة في ارتفاع ضغط الدم.

وتوصي ريبيكا بالحد من استهلاك اللحوم في الوجبات بحيث لا يتجاوز حجمها 3 أونصات (بحجم راحة يدك تقريبا)، وتقليل الدهون من جميع قطع اللحوم وتجنب الأطعمة المقلية، وزيادة عدد الفواكه والخضروات والألياف التي تتناولها يوميا».

رقائق البطاطس (الشيبس) والصودا

تحمل وجبات رقائق البطاطس والصودا الكثير الأخبار السيئة لصحة قلبك، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية جدا من الصوديوم، كما تقول ميليسا ميتري أخصائية تغذية مسجلة في ويلنيس فيرج، ولكنها أيضا تشجع على الإفراط في تناول الطعام وتزيد من مخاطر زيادة الوزن لأنها مذابة للغاية.

يلعب السكر أيضا دورا رئيسيا في تدمير صحة القلب تقول ميليسا: «الصودا عالية جدا في مستويات السكر المضاف، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب.. يمكنك تجنب هذا الخطر عن طريق اختيار بدائل أكثر صحة للصودا مثل المياه الغازية المنكهة أو المياه الغازية».

تقول أريكا: «ترتبط المشروبات المحلاة صناعيا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وجدت دراسة في مجلة Diabetes Care أن الأشخاص الذين يشربون مشروبات الدايت يوميا لديهم خطر أكبر بنسبة 36% للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي و 67% خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بغيرهم.

لحماية قلبك، اختر الماء في معظم الأوقات وقلل من تناول المشروبات المحلاة صناعيا.

الدونات

من أكثر الأطعمة التي يجب تجنبها من قبل الرجال والنساء فوق الخمسين المهتمين بصحة قلبهم هو ذلك الكعك اللذيذ.

تقول سوزان بورمان مديرة التثقيف الغذائي وأخصائية السمنة وإدارة الوزن «لا يقتصر الأمر على الدونات المقلية، التي تفرز الكثير من الدهون غير الصحية في نظامك، بل إنها محملة أيضا بالكربوهيدرات المكررة والسكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب».

وتضيف: «الكربوهيدرات المكررة والسكر يختبران أيضا قدرة الجسم على معالجتهما، ومع تقدم الناس في السن يصبح الكثير منهم مقاوما للأنسولين أو ما قبل السكري، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب».

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