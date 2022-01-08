مشروب رائع يحرق دهون البطن بطريقة مذهلة

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

تعتبر الدهون الحشوية محفوفة بالمخاطر لأنها تغرس نفسها في أعماق تجويف البطن وتغطي الأعضاء الحيوية وقد تكون سبباً في الإصابة بنوبة قلبية لأنها تطلق مواد كيميائية خطيرة في مجرى الدم، ولحسن الحظ يمكن لمشروب واحد أن يساعد في تخليص الجسم من الدهون الخطرة، ألا وهو شاي الرويبوس.

وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" فإن الدهون الحشوية غير مرئية للعين ولا يمكن إزالتها جراحياً، والنظام الغذائي والتمارين الرياضية هما حجر الأساس لجميع أنواع حرق الدهون الحشوية، لكن قد يساعد مشروب شاي الرويبوس في تقليل الدهون الحشوية عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة.

وشاي الرويبوس المعروف بنكهته الخشبية المميزة، يوجد به مادة تسمى الأسبالاثين، وهي عنصر نشط في أوراق الشاي يساعد في تقليل هرمونات التوتر التي تؤدي إلى الجوع وتخزين الدهون.

وبما أن الرويبوس حلو بشكل طبيعي، فيمكن تناول هذا الشاي بدون إضافة سكر إليه، مما يسمح بتناول مشروب لذيذ خالٍ من السعرات الحرارية، وبما يحد من الرغبة في تناول الحلويات.

ويعتبر شاي الرويبوس مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة، وبه مادة تسمى الجلوتاثيون، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقي من الالتهابات والسموم والجذور الحرة ومسببات الأمراض.

كيف تفقد الدهون الحشوية

يلعب النظام الغذائي دوراً محورياً في فقدان الدهون الحشوية، لذا يجب أن تحل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون محل الخبز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الحبوب المكررة.

ولكن بجانب اتباع نظام غذائي جيد، فإن أحد أكثر التدابير فعالية لتقليل الدهون الحشوية هو ممارسة الرياضة بانتظام، ووفق هارفارد هيلث فإن نقطة البداية للسيطرة على الوزن بشكل عام ومكافحة دهون البطن بشكل خاص، هي ممارسة النشاط البدني معتدل الشدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، وقد تساعد تمارين القوة أيضاً في محاربة دهون البطن.

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