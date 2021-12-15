عادة يومية تطيل العمر 6 سنوات .. وتحميك من السرطان

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

كشفت أبحاث حديثة عن معلومات حيوية تساعدتنا في الحفاظ على صحة جيدة، مع تركيز العديد من الأبحاث بشكل كبير على النظام الغذائي، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن العادات التي تملأ حياتنا اليومية يمكن أن يكون لها نفس التأثير على خطر الإصابة بالأمراض، وهناك عادة يومية بسيطة تقلل فرص الوفاة بالسرطان 80٪ ألا وهي نظافة الفم، كما أن استخدام خيط الأسنان والحرص على تنظيف الأسنان باستمرار يمكن أن يضيف إلى عمرك 6 سنوات إضافية كما سيرد في هذا التقرير.

وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية يحذر الخبراء من أن حالة واحدة من أمراض اللثة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بالسرطان، كما أن نظافة الفم الجيدة أمر محوري لطول العمر، حيث يمكن للبكتيريا الموجودة في أفواهنا أن تمهد الطريق للعديد من الأمراض.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد عدد سنوات الحياة التي يمكن أن تضيفها النظافة الجيدة إلى حياتك، إلا أن بعض الخبراء يقترحون أن استخدام الخيط قد يصل إلى ست سنوات.

ويوضح الدكتور مايكل رويزن، أن استخدام الخيط بشكل صحيح لمدة 60 ثانية في اليوم يمكن أن يضيف 6.4 سنة إضافية إلى حياتك على وجه التحديد، وهذا يقلل أيضا مخاطر الإصابة بالسرطان، موضحاً أن البكتيريا الموجودة بين الأسنان في الفم يمكن أن تثير عدوى في الفم تزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 72 في المائة،

وتحتوي البكتيريا على مسببات الأمراض القادرة على الانتشار من الفم إلى مسارات أخرى في الجسم، مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة، وقد ثبت أن هذه الحالة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية أخرى مثل مرض باركنسون والخرف أيضاً.

وأفاد باحثون في معهد كارولينسكا وجامعة هلسنكي في دورية Medical Journal، أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من البلاك هم أكثر عرضة بنسبة 80% للموت المبكر بسبب السرطان مقارنة بأولئك الذين لديهم القليل من البلاك.

وتشمل العلامات التحذيرية لأمراض اللثة، نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط واستمرار رائحة الفم الكريهة، كما أن اللثة التي انسحبت من الأسنان يمكن أن تشير أيضاً إلى وجود عدوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news