فواكه وخضروات تقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يُعرف ارتفاع ضغط الدم غالباً باسم "القاتل الصامت" نظراً لافتقاره لأعراض واضحة. ومع ذلك يمكن أن يساعد النظام الغذائي في القضاء على مخاطره، حيث يوصي الخبراء بتناول بعض الخضروات والفواكه على وجه الخصوص لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفق صحيفة "إكسبريس" تشير التقديرات إلى أن 14.4 مليون بالغ في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يحدث هذا المرض لعدد من الأسباب ومنها النظام الغذائي الذي يعد أحد أشهر العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفي المقابل يمكن أن يساعد النظام الغذائي أيضاً في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وقد يساعد أيضًا في تقليل المستويات.

البوتاسيوم هو أحد العناصر الغذائية الحيوية التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم، ويلعب البوتاسيوم دورًا في كمية السوائل المخزنة في جسمك ومقدار إفرازها في البول، وإذا كان جسمك يحتفظ بالماء، فسيكون هناك المزيد من السوائل في دمك، وهذا يضع ضغطاً إضافياً على جدران الأوعية الدموية، ويرفع ضغط الدم.

وعادة، تتم إزالة السوائل الزائدة من الدم عن طريق الكلى وتصفيتها في المثانة، وتتضمن هذه العملية توازناً دقيقاً للصوديوم والبوتاسيوم، والصوديوم هو جزء الملح الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم، وقد يعاني الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الصوديوم في نظامهم الغذائي من احتباس الماء.

ومن خلال تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، يمكنك المساعدة في استعادة التوازن، والسماح للكلى بالعمل بشكل جيد وخفض ضغط الدم، ومع ذلك يجب أن يكون هناك توازن جيد بين تناول ما يكفي من البوتاسيوم لإفادة ضغط الدم، كما أن تناول أكثر من الكمية الموصى بها من البوتاسيوم يعتبر أمراً ضاراً وقد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويوجد البوتاسيوم بشكل طبيعي في عدد من الأطعمة، لكن الفاكهة والخضروات من بين أفضل المصادر، ويجب أن يهدف الناس إلى تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يومياً، فبالإضافة إلى أن الفاكهة والخضروات مصدر كبير للبوتاسيوم فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تحافظ على جسمك في حالة جيدة، مما يساعد على منع مشاكل الأمعاء وبعض أنواع السرطان وكذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتشمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بشكل خاص ما يلي:

• البرتقال وعصير البرتقال.

• الموز.

• المشمش.

• الأفوكادو.

وتشمل الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم:

• الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والملفوف.

• البطاطا.

• نبات الهليون.

• عصير الطماطم وهريس الطماطم.

وبالنسبة للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض مزمنة أخرى يجب أن تكون الحصص الغذائية اليومية بناء على النظام الغذائي الموصوف من الطبيب المعالج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news