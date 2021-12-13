أسباب تساقط الشعر ونصائح لكيفية علاجه

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

هناك عدة أسباب لتساقط الشعر من العوامل الوراثية إلى النقص الغذائي، وخلال فصل الشتاء بشكل خاص يمكن أن يصبح ترقق الشعر أكثر، وإليكم فيما يلي أسباب تساقط الشعر وكيفية الحصول على شعر أكثر كثافة.

وفق تقرير لـ"ميرور" فإن الاستعداد الوراثي والعوامل الخارجية مثل الإجهاد وعدم التوازن الهرموني ونقص الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، وتعتبر الفيتامينات على وجه الخصوص أساسية للحفاظ على الصحة العامة لجسمك، مع عدم استثناء صحة الشعر.

وفيتامين د مهم بشكل خاص لدورات نمو الشعر الصحي لأن كل بصيلة شعر تحتوي على مستقبلات فيتامين د، ويعد نقص فيتامين د أحد أكثر أوجه القصور شيوعًا وسبب تساقط الشعر عند الرجال والنساء، خاصة خلال فصل الشتاء عندما نتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل.

ويؤكد خبراء الشعر أن اتباع نظام غذائي جيد وتغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في معالجة أي مشاكل تساقط الشعر الناتجة عن نقص فيتامين (د) .

وقد يكون تساقط الشعر بسبب عوامل وراثية أو عوامل خارجية مثل الإجهاد، ويُعتقد أن 30 دقيقة فقط من ضوء الشمس في منتصف النهار يوميًا أو 10 ميكروغرامات من فيتامين د تساعد في بناء مناعتنا وتقوية عظامنا والحفاظ على صحة شعرنا.

وعندما يكون هناك القليل من أشعة الشمس ، يحتاج الناس إلى الاعتماد على تناول جرعتهم اليومية من فيتامين د من الطعام أو حتى المكملات الغذائية.

ويوضح الخبير كارل كريستيان، أن فيتامين D مهم جداً لأنه يتم استقلابه في الجلد بواسطة الخلايا الكيراتينية، وهذه هي خلايا الجلد التي تعالج الكيراتين، وهو بروتين في الشعر والأظافر والجلد، وعندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من فيتامين د ، فإن الخلايا الكيراتينية في بصيلات الشعر تواجه مشكلة في تنظيم نمو الشعر وتساقطه.

ونصح كريستيان بأن المفتاح للحصول على شعر صحي كامل هو الحصول على فروة رأس صحية، وأوضح أنه من أجل هذا نحتاج إلى النظر إلى ما هو أبعد من روتيننا المعتاد لغسل الشعر.

وأشار إلى أن تناول الأطعمة مثل الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والبيض (خاصة صفار البيض) يمكن أن يساعد في زيادة نسبة فيتامين د لديك.

وقدم الخبير نصيحة أخرى، وهي تدليك فروة الرأس في كل مرة تغسل فيها شعرك، حيث يساعد ذلك في تنظيف أي زيت أو خلايا الجلد الميتة المتراكمة، كما أنه يساعد في تحفيز نمو الشعر.

وأضاف: "استخدم أطراف أصابعك بلطف في حركات دائرية، واضغط ببطء بين جذور شعرك".

ولا يحدث تساقط الشعر دائمًا بسبب نقص فيتامين د، فقد يكون أيضًا بسبب نقص فيتامين ب 12 الذي يوجد عادةً في المنتجات الحيوانية أو بسبب تناول القليل جدًا من البروتين، مما يؤدي إلى هشاشة الشعر وتقصفه.

ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الذي يتكون من اللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك الزيتية والجبن قليل الدسم والكينوا والمكسرات في معالجة نقص البروتين، في حين أنه من الأفضل البحث عن الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 وتناول مكمل غذائي إذا وصفه لك الطبيب، خاصة إذا كنت نباتياً.

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