المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يكون لأطعمة المناعة تأثير قوي على الجسم ويؤكد بعض الممارسين الصحيين أن بعض الأطعمة أقوى من الأدوية في موسم البرد والإنفلونزا والتهديد المتمثل في متغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وفيما يلي نرصد لكم أفضل 3 أغذية تقوي المناعة وتحميك من الفيروسات.

أفضل طريقة لتعزيز المناعة بشكل طبيعي

خلال موسم الإنفلونزا وانتشار نزلات البرد، غالباً ما يبحث الأشخاص عن أطعمة خاصة أو مكملات الفيتامينات التي يُعتقد أنها تعزز المناعة. وتحدثت أخصائية التغذية نيتشي كلارك لصحيفة إكسبريس البريطانية قائلة إن أفضل الطرق للمساعدة في تعزيز مناعتك هذا الشتاء هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لدعم نظام الدفاع الطبيعي لجسمك.

أضافت: "أنت بحاجة إلى طاقة وعناصر غذائية كافية ليعمل الجهاز المناعي، ويمكن للنظام الغذائي السيئ أن يضر بقدرتك على درء العدوى، ومن أجل صحتك المناعية فإن إضافة الأطعمة الغنية بالفيتامينات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إبعاد الفيروسات المزعجة عنك".



ما هي أفضل الأطعمة التي تقوي المناعة

وفقاً لإخصائية التغذية نيتشي كلارك فإن أهم ثلاثة أطعمة تعزز المناعة لديك، هي كالتالي:

1. الكرنب

يعتبر الكرنب من الأطعمة الخارقة، فهو غني بالفيتامينات A و C و K ، وهو أحد أفضل الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على هذا الكوكب.

2. السبانخ

السبانخ ليست غنية بفيتامين C فحسب، بل إنها غنية أيضاً بمضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة جهاز المناعة لدينا على مكافحة العدوى.

3. الكركم

عندما يكون الجسم ملتهباً بشكل مزمن يتم إعاقة عمل جهاز المناعة بالشكل السليم، وهذا يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، وأكثر مكونات الكركم نشاطاً هو الكركمين وهو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة معروف بفوائده الطبية الرائعة.

ويشار إلى أن اللفت أيضاً غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، والتي قد تساعد في محاربة الضرر التأكسدي للجسم.

وأضافت نيتشي: "الخضروات الورقية كثيفة المغذيات مثل اللفت والسبانخ غنية بفيتامين ج، وتحتوي على مضادات أكسدة قوية وتساعد على مكافحة الالتهابات مثل البرد الشديد المخيف"، لافتة إلى أن الكثير من الناس لا يدركون أن التغييرات البسيطة في نظامهم الغذائي يمكن أن تجعلهم يقطعون شوطاً طويلاً في مسعى زيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة في الجسم.

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