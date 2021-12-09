أسباب وأعراض مرض "أكياس الشوكولاتة" الذي أصيبت به ياسمين عبد العزيز

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة مرضها، وهو إصابتها بمرض أكياس الشيكولاتة على المبيض، مؤكدة إجراءها لتلك العملية نحو 5 مرات وذلك خلال حديثها في برنامج معكم منى الشاذلي.

ما هي أكياس الشوكولاتة؟

هو كيس يحتوي على دم قديم وهو دم الدورة الشهرية، وسُمي بمرض أكياس الشوكولاتة، لأن لونه يكون بنيًّا داكنًا مثل الشوكولاتة، ويوجد هذا الكيس على سطح المبيض أو القناة الرحمية أو ما يسمى بـ "قناة فالوب"، أو أي عضو موجود بمنطقة الحوض، مثل المثانة أو القولون.

وأكياس الشوكولاتة مكونة من خلايا بطانة الرحم نفسها، وتتأثر بمستوى هرموني الأستروجين والبروجيسترون، تمامًا مثلما تتأثر بطانة الرحم كل شهر مع نزول الدورة الشهرية، لذا تعد أكياس الشوكولاتة هي أحد أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة.

ما هي أسباب مرض أكياس الشوكولاتة؟

تتكون أكياس الشوكولاتة مع كل دورة شهرية، ولا توجد أكياس شوكولاتة داخل الرحم، لأن الدم يخرج أولًا بأول في أثناء الحيض، أما أجزاء بطانة الرحم المهاجرة والمستقرة فوق سطح المبيض أو قناة فالوب، فإنها لا تستطيع النزول بشكل طبيعي مع دم الحيض، فتتحوصل وتتكون أكياس تحوي دم الدورة القديم.

وتصيب أكياس الشوكولاتة من هم في عمر 20-40 سنة بنسبة أكبر، ولكن هذا لا يمنع من الإصابة بها في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يوجد سبب واضح وقاطع لبطانة الرحم المهاجرة، ولكن هناك عدة أسباب يزداد معها الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة وأكياس الشوكولاتة، وهي:

-حدوث خلل في الجهاز المناعي، فبعض الأطباء يقولون إن بطانة الرحم المهاجرة تحدث بسبب مرض في جهاز المناعة، الذي يؤدي إلى هجرة خلايا بطانة الرحم إلى سطح المبيض وقناة فالوب.

-قد تكون من ضمن ذلك أسباب وراثية، فيمكن أن يكون أحد من الأسرة من الدرجة الأولى تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، فتكون فرصة الإصابة في هذه الحالة كبيرة.

-من ضمن الأسباب خروج دم الحيض عكس الاتجاه الطبيعي، فبدلًا من نزوله عبر عنق الرحم إلى المهبل، ويخرج إلى الحوض عبر القناة الرحمية.

ما هي أعراض أكياس الشوكولاتة؟

تختلف الأعراض دائمًا من سيدة لأخرى، ولا توجد علاقة مباشرة بين حجم كيس الشوكولاتة وزيادة الأعراض، فقد يكون كيس الشوكولاتة صغيرًا وتعاني السيدة من أعراض شديدة، والعكس صحيح، كما أن بعض السيدات لا يشكين من أي عرض ويكتشفن وجود أكياس الشوكولاتة مصادفة خلال علاج تأخر الحمل، وتتشابه أعراض أكياس الشوكولاتة مع أعراض أمراض كثيرة أخرى في الحوض مثل متلازمة تكيس المبيضين.

1-آلام في الحوض في غير الدورة الشهرية، حيث تشكو كثير من السيدات من آلام متقطعة في الحوض تشبه آلام الدورة الشهرية.

2- نزول دم الدورة الشهرية بغزارة، وسوف تلاحظين استخدامك فوطًا صحية كثيرة خلال اليوم الواحد، أو استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 7 أيام في غير المعتاد.

3- الشعور بآلام شديدة في أثناء العلاقة الحميمية، حيث تشكو السيدة المصابة بأكياس الشوكولاتة من آلام خلال ممارسة العلاقة الحميمية.

4- تأخر الحمل، فيتم تشخيص أكياس الشوكولاتة في أثناء زيارة طبيب النساء لعلاج تأخر الحمل، إذ تعد أكياس الشوكولاتة أحد أسباب تأخر الإنجاب عند النساء، وفي أحيان قليلة تسبب العقم.

ولا يستطيع الطبيب تشخيص أكياس الشوكولاتة بمعرفة شكواك فقط، يلزمه عمل أشعة سونار ليتأكد من وجود أكياس على المبيض وفي منطقة الحوض، والسونار لن يخبره بنوع الأكياس، وقد يلجأ لأخذ عينة من الكيس عن طريق منظار البطن والحوض.

5- كما تعمل أكياس الشوكولاتة على مشاكل الجهاز الهضمي، ما يؤدي لحركات الأمعاء المؤلمة، خاصة في فترات الحيض، ويؤدي لصعوبة في الحمل.

طريقة علاج أكياس الشوكولاتة

في الحقيقة لم يكن هذا المرض خطير فيمكن علاجه والتعامل معه بكل سهولة إذا لم يتدهور الأمر نتيجة الإهمال، وذلك عن طريق المسكنات: مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لعلاج الآلام الشديدة المصاحبة للدورة الشهرية، واستخدام حبوب منع الحمل حيث تهدئ وتسكن بطانة الرحم، وتقلل من أعراض أكياس الشوكولاتة، ويوجد حل آخر مثل الجراحة، وهي استئصال أكياس الشوكولاتة من المبيض وقناة فالوب وأي عضو في الحوض مصاب بها.

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