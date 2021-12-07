أعراض ارتفاع الكوليسترول.. علامة تحذيرية قد تؤدي إلى العمى

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول مصدر قلق لكثير من الناس. وهو مرض يجب إدارته بعناية لتجنب تطوره إلى أعراض خطيرة، ووجدت دراسة أميركية أن أمراض القلب قد لا تكون الشيء الوحيد الذي قد يتعرض له المريض بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فهناك علامة تحذيرية في العين قد تؤدي إلى العمى إذا لم يتلقى المريض العلاج اللازم.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن هناك كوليسترول جيد وآخر سيء. ويسمى الكوليسترول الجيد البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو يمتص الكوليسترول ويعيده إلى الكبد ليطرده من الجسم. وعلى النقيض من ذلك ، يسمى الكوليسترول الضار بالبروتين الدهني منخفض الكثافة. وهو يلتصق بجدران الأوعية الدموية، مكونًا طبقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويجب على أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول السيئ تناول الأدوية بوصفة طبية، حتى لا يزيدوا من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووجدت دراسة جديدة أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحالة خطيرة في العين تعرف باسم الجلوكوما، وهي حالة تصيب العين حيث يتلف العصب البصري الذي يربط الدماغ بالعين، وتحدث عادة بسبب تراكم السوائل في مقدمة العين.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في JAMA Opthamology أن أول علامة على الإصابة بمرض الجلوكوما هي أن رؤيتك المحيطية تبدأ بالتأثر، وتشمل العلامات الأخرى عدم وضوح الرؤية، ورؤية دوائر ملونة بألوان قوس قزح حول الأضواء الساطعة، ومن حين إلى آخر قد تسبب الجلوكوما أعراضاً أخرى غير سارة بما في ذلك آلام العين الشديدة والغثيان والقيء، إلى جانب ذلك قد يبدأ المريض في الشعور بألم حول العين والصداع وإحمرار العين، وقد تؤدي الحالة إلى الإصابة بالعمى إذا لم يتم العلاج بسرعة كافية.

ويشار إلى أنه للوقاية من ارتفاع الكوليسترول وما يسببه من مخاطر يجب إجراء تعديلات على نمط الحياة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع الالتزام بالتغذية السليمة، وعدم التدخين، مع ضرورة المتابعة مع الطبيب في حالة الإصابة والالتزام بالوصفة الطبية تجنباً لحدوث مضاعفات.

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