فوائد غير متوقعة للمياه المعدنية

المصدر: موسكو - متابعات

قالت الخبيرة الروسية في مجال التغذية، ألينا ستيبانوفا، إن المياه المعدنية يمكن أن تعود بفوائد متعددة لجسم الإنسان، وذلك وفقا لتركيبها الكيميائي.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها "روسيا اليوم": "وفقاً للتركيب الكيميائي، تنقسم المياه المعدنية إلى مياه مائدة (تحتوي على حد أدنى من الأملاح - حتى 1 غرام لكل لتر)، ومياه المائدة العلاجية (يتراوح تركيز الأملاح في الماء من 1 إلى 10 غرام/ لتر)، والمياه العلاجية البحتة (تركيز الأملاح أكثر من 10 غرام/ لتر)".

وأشارت ستيبانوفا إلى أن "المياه المعدنية تحتوي على المعدن الغذائي، لذلك يمكن أن تحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، واليود، والبروم، والسيليسيوم، والصوديوم. والمياه التي تحتوي على المغنيسيوم والكبريتات تكون فعالة لعلاج الإمساك وأمراض القناة الصفراوية، وتصلب الشرايين".

أضافت: "يمكن للجميع تقريبا شرب مياه المائدة المعدنية، حتى أنه يمكن استخدامها للطهي. أما مياه المائدة العلاجية والمياه المعدنية العلاجية البحتة، فهي تستخدم فقط للعلاج والوقاية من بعض الأمراض".

وأشارت إلى أن المياه المعدنية تنقسم إلى عدة فئات، منها "كلوريدية" وهي منشط استقلابي، تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وأخرى تحتوي على هيدروكربونات تساعد في تقليل حموضة عصارة المعدة، ومفيدة عند وجود حصى في الكلى، وثالثة تحتوي على مركبات كبريتية تساعد على حد سواء عند وجود مرض السكري والسمنة.

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