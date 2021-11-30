طبيب يحدد أفضل طريقة للنوم سريعاً

المصدر: لندن - متابعات

قال طبيب بريطاني إن أفضل طريقة للنوم سريعاً ورؤية أحلام أكثر هي الحفاظ على درجة حرارة غرفة نومك باردة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن الطبيب، كاران راج، قوله إن إنتاج "الميلاتونين" يجري بشكل أفضل في الظروف الباردة، وهو المسؤول ليس فقط عن جودة النوم، ولكنه يعتبر أيضاً هرموناً يبطئ عملية الشيخوخة.

وأوضح الطبيب أن الإنسان كي ينام بشكل أفضل وأسرع يحتاج إلى خفض درجة حرارة جسمه، وفي غرفة باردة يحدث هذا الأمر بشكل طبيعي، ويغفو الشخص بشكل أسرع وينام بشكل أفضل.

وأشار راج إلى أن الأحلام هي فائدة أخرى للنوم في غرفة باردة، وذلك لأن الدماغ لا يضطر إلى قضاء وقت وبذل جهد لخفض درجة حرارة الجسم، فيمكنه الاسترخاء والاستغراق في نوم عميق.

وتابع: "النوم في غرفة باردة يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي"، لافتاً إلى أن هناك دراسات تظهر أن التعرض للبرد يمكن أن يزيد من كمية الدهون البنية التي تنتجها الخلايا الجذعية، وهذا النوع من الدهون يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، وتحسن حساسية الأنسولين.

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