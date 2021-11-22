علامة في العين تحذرك من ارتفاع ضغط الدم

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إذا لم يتم علاجه إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. فإذا كان ضغط الدم مرتفعاً يضع ضغطاً إضافياً على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى مثل الدماغ والكليتين والعينين، وهناك علامة قد تظهر في العين تحذرك من ارتفاع ضغط الدم لديك.

ويعاني حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، وفق صحيفة "إكسبريس"، رغم أن الكثيرين لا يعلمون بإصابتهم لعدم اكتشاف الأعراض بسهولة، أو قد لا تظهر أعراض على الإطلاق.

وتقول جمعية القلب الأمريكية، إن بقع الدم في العين تكون أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وتوضح أن ارتفاع ضغط الدم هو إلى حد كبير "قاتل صامت" بلا أعراض.

وتحذر الجمعية قائلة: "إذا تجاهلت ارتفاع ضغط الدم لديك لأنك تعتقد أن عرضاً أو علامة معينة ستنبهك إلى المشكلة، فأنت تخاطر بحياتك بشكل خطير، ويجب فحص ضغط الدم باستمرار.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بإجراء تغييرات في نمط الحياة للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعاً بالفعل، وأهم تلك التغييرات تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل الكافيين، وإذا كنت مدخناً فعليك التوقف عن التدخين.

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