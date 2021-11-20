احذر.. علامات في القدم واليدين تنذر بإصابتك بـ"القاتل الصامت"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعا أطباء، لأخذ الحذر من أعراض بسيطة تظهر على أصابع اليدين والقدمين، قد تكون مؤشرا على الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، اسم "القاتل الصامت"، فيما أوضح الطبيب راهول أغراوال استشاري أمراض القلب أن هناك أعراضا جسدية معينة يجب الانتباه لها”، حسب صحيفة المرصد السعودية وفق ما نشرته إكسبريس البريطانية.

وأشار: "علامة التحذير من ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تشمل أصابع اليدين والقدمين. قد يكون هذا الإحساس نتيجة مباشرة لتراكم الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية في اليدين والساقين".

وأبان أغراوال أن الأعراض التي تظهر على أصابع اليدين والقدمين تشمل ،الإحساس بالوخز، وأحيانا ظهور نتوءات صغيرة تحت جلد الأصابع نتيجة تراكم الدهون، وهذا يحدث إذا كان الكوليسترول مرتفعا جدا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news