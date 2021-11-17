علامات في أصابعك تحذرك من ارتفاع الكوليسترول

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المضاعفات مثل انسداد الأوعية الدموية، ولذا فإن فحص الكوليسترول من الأمور الصحية الهامة التي ينبغي عدم إهمالها، خاصة وأن ارتفاع الكوليسترول ليس له أعراض ولكن هناك علامات جسدية مثل ألم أصابع اليدين والقدمين، ما قد يكون مؤشراً على الإصابة بالمرض.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الشعور بوخز متكرر في أصابع اليدين والقدمين قد يكون مؤشراً أيضا على ارتفاع الكوليسترول لديك، لأن انقطاع تدفق الدم عن أجزاء معينة من الجسم يؤدي إلى إحساس بالوخز في اليدين والساقين.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يجعل تدفق الدم سميكاً ويؤثر على التدفق الطبيعي للدم في الأعصاب ويسبب الوخز، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى نمو دهني تحت الجلد، ويشير إليه بعض الأطباء باسم "الورم الأصفر"، ويمكن أن تظهر نتوءات على القدمين واليدين بما في ذلك الأصابع.

وعلى الرغم من أن الورم الأصفر يمكن أن يكون غير مؤلم عادة، إلا أنه قد يكون مؤلماً عند اللمس مع الشعور بالحكة، وقد تظهر هذه الزيادات أيضاً على الأرداف أو الركبتين أو المرفقين، إما في مجموعات أو بمفردها.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لخفض مستويات الكوليسترول، ويُطلب من الأشخاص القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل كل أسبوع لمعالجة مستويات الكوليسترول، ويمكن القيام بـأنشطة يومية لمدة 30 دقيقة مثل المشي السريع في الهواء الطلق، وأما أولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بصورة كبيرة فينبغي عليهم المتابعة مع الطبيب وتناول الدواء الموصوف، والالتزام بنصائح الطبيب.

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