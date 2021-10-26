مشروب طبيعي يخفض مستويات السكر في الدم خلال دقائق

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يعتبر النظام الغذائي الصحي هو أهم خطوات التعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، وتفيد دراسات علمية بأن أحد العصائر التي تتميز بمجموعة واسعة من الصفات الصحية يمكنها أن تخفض مستويات السكر في الدم في إطار زمني قصير يصل إلى 15 دقيقة، وهو عصير الشمندر (البنجر).

يحتوي عصير الشمندر على مجموعة واسعة من الصفات الصحية والمواد الكيميائية الطبيعية والتي تعطي البنجر لونه الأرجواني الغني، كما يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، وغني بالنترات.

وتشارك هذه المركبات في عمليات التمثيل الغذائي الهامة التي قد تكون بمثابة حاجز ضد عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري، ووفق الدراسات يخزن الشمندر النترات في جذوره كما تفعل النباتات الأخرى بما في ذلك الكرفس والجرجير والفجل، وكلها وفيرة بالنترات.

ومن المثير للاهتمام أن الشمندر أو البنجر الذي يتم حصاده في الصيف يحتوي على تركيزات نترات أقل من تلك التي يتم حصادها في الخريف، حيث قد يؤدي التعرض للضوء أكثر إلى تراجع في تراكم النترات.

وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية في تقرير لها إلى بعض المحاذير، فبمجرد تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، فإنها تزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة، ما يجعله له تأثير على مرضى ضغط الدم، ولذا يُنصح المرضى باستشارة الطبيب قبل إدخال الشمندر أو البنجر في النظام الغذائي.

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