3 أخطاء تمنع فقدان الوزن

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يُقصد بفقدان الوزن أن يكون عملية بسيطة تتمثل في تناول كميات أقل من الطعام وحركة أكثر، ومع ذلك إذا كنت تذهب بانتظام إلى صالة الألعاب الرياضية وتتناول طعاماً صحياً، ولكنك لا ترى النتائج المرجوة فربما تتساءل عن الذي تخطئ فيه.

ووفق صحيفة مترو البريطانية فإن الأطباء يشيرون إلى عدد من الأخطاء التي يرتكبها البعض وتؤدي إلى إعاقة وصعوبة فقدان الوزن، ومنها:

أخطاء تعيق خسارة الوزن

1. ضبط السعرات الحرارية

ليست كل السعرات الحرارية متساوية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، كما أن التوازن الكلي والمغذيات الدقيقة للطعام لا تقل أهمية عن توازن الطاقة، فقطع الدجاج والكولا تحتوي على نفس السعرات الحرارية تقريباً مثل بعض المكسرات المختلطة والفواكه المجففة، الطاقة هي نفسها لكن وجبة خفيفة من الجوز والفاكهة تحتوي على وفرة من المغذيات الدقيقة والتي تساعد على صحتنا بشكل عام، في حين أن السعرات الحرارية من الوجبات السريعة ليست بالمفيدة.

2. الحرمان من النوم

يقول الخبراء إنه إذا كنت تمارس التمارين الرياضية فسيحتاج جسمك إلى مزيد من الوقت للتعافي من هذا التمرين، وتظهر الأبحاث أنه إذا لم نحصل على ليلة نوم جيدة فإننا ننتج المزيد من هرمون الجريلين وهرمون الجوع، كما ثبت أن قلة النوم تنشط أجزاء من الدماغ مهمة للشعور بالرضا عند تناول الطعام.

عندما نشعر بالتعب، قد نزيد من وجباتنا الخفيفة، لأن أجسامنا تشتهي الأطعمة الغنية بالطاقة، والتي تحفز مراكز المكافأة هذه في أدمغتنا.

3. الإفراط في تناول الطعام

لا ينبغي أن تكون السعرات الحرارية هي المحور الوحيد في نظام الأكل الصحي. نحن نتناول وجبات خفيفة ونأكل أثناء التنقل، وهذا لا يمنح أدمغتنا الوقت لتسجيل ما نأكله، وهذا يمكن أن يكون سبب الإفراط في تناول الطعام. وينصح الخبراء باستخدام تطبيقات التتبع للتغلب على ذلك.

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