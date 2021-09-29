صحة.. 7 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

يبلغ متوسط عدد الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية نحو 17.9 مليون وفاة سنوياً، ما يجعلها السبب الأول للوفاة على المستوى العالمي. ورغم عدم وجود سبب دقيق لأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بها، منها ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول، والتدخين، وتناول الطعام غير الصحي، وانعدام النشاط البدني.

ويعدّ القلب عضلة نشطة تعمل باستمرار، ومن المهم الحفاظ على قوتها وصحتها تماماً كغيرها من العضلات في الجسم. ويمكننا اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحسين صحة القلب، من خلال بعض التغييرات البسيطة في أسلوب حياتنا كالتمرين بشكل مستمر، وتناول الطعام الصحي، والتوقف عن استهلاك التبغ والكحول.

ويقدم مدير اللياقة البدنية في «فيتنس فيرست» كريس أجوستين، سبع نصائح بسيطة للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب:

التحكم بكميات الطعام

يعني أسلوب الحياة الصحي ضرورة الاهتمام بكميات الطعام وأنواعه. ينبغي تناول كمية أكبر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، التي تحتوي على سعرات حرارية أقل، كالفاكهة والخضراوات. كما ينصح باستعمال الأطباق الصغيرة للتحكم في كميات الطعام وتجنب الأطعمة المصنّعة، أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، إذ إنها تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول.

تقليل الدهون المشبعة

خفض ما تتناوله من الدهون المشبعة يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر التعرّض لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوجد الدهون المشبعة عادة في الدهون الحيوانية، كاللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

تجنب الكربوهيدرات البسيطة

ابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة كالبسكويت وحبوب الإفطار الغنية بالسكر والحلوى والمشروبات الغازية، إذ تزيد من مخاطر الالتهابات وترفع مستوى السكر في الدم.

استبدل تلك الأطعمة ببدائل غنية بالألياف للمساعدة في استعادة توازن السكر في الدم.

تقليل كمية الصوديوم

تقليل كميات الصوديوم التي تتناولها خلال وجباتك، يساعدك في الوقاية من النوبات القلبية والجلطات، وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

جرب إعداد الوجبات المنزلية كالحساء والأطباق الأخرى، فهذا يقلل من كميات الملح في غذائك بشكل كبير.

تناول الأطعمة الصديقة للقلب

من أبرز خيارات الطعام التي يمكن تناولها لتحسين صحة القلب الخضراوات الورقية الخضراء، التي تحتوي على كميات كبيرة من العناصر المغذية، كما أنها تقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايين. كما أن الدهون المتعددة والأحادية غير المشبعة (الدهون الصحية)، مثل الأسماك والزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور، وجميعها تخفض الكوليسترول وضغط الدم الانقباضي.

كما تعدّ البذور، مثل بذور الشيا والكتان، من الأطعمة الغنية جداً بالألياف وأحماض (أوميغا-3) الدهنية، التي تساعد في خفض الالتهابات وزيادة نسبة الكوليسترول المفيد.

ممارسة التمارين بانتظام

التمرين المنتظم عامل أساسي للوقاية من أمراض القلب، لدوره الكبير في خفض ضغط الدم ورفع مستوى الكوليسترول الصحي وتنظيم السكر في الدم بشكل أفضل. حاول ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل لتشجيع الشرايين على التمدد بشكل صحي.

المكمّلات

توجد قائمة من المكملات الغذائية المفيدة جداً لصحة القلب، على رأسها: (أوميغا-3) التي تلعب دوراً مهماً للغاية في حماية القلب من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، علاوة على (فيتامين د) الذي لا تقتصر فائدته على الحفاظ على كثافة العظام وتحسين وظائف الدماغ، إذ يقلل من ضغط الدم ويخفض الالتهابات ويحسّن وظائف العضلات. كما أن المغنيسيوم ضروري لانتظام القلب ويساعد في الحفاظ على الإلكتروليتات التي يحتاجها الجسم لنقل الرسائل العصبية، كالبوتاسيوم والكالسيوم، إضافة إلى دوره في المساعدة بانقباض عضلة القلب.

أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة على المستوى العالمي.

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