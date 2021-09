أحذية «رودينا» الرياضية: عملية ومتينة وتصاميم راقية

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت BY FAR، علامة الأحذية الفاخرة المفضلة بين عشاق الموضة، تشكيلتها الأولى من نوعها من الأحذية الرياضية المناسبة للرجال والسيدات.

وتتميز تشكيلة أحذية «رودينا» الرياضية العصرية بالعملية والمتانة وبتصميمها الراقي. وتجسد الأحذية الجديدة رؤية علامة BY FAR، حيث تستمد إلهامها من التصاميم الكلاسيكية للسبعينات والثمانينات.

وحرص فريق علامة BY FAR في تصميم الأحذية الرياضية الجديدة على استخدام مواد صديقة للبيئة، وتواكب أحدث التقنيات الفنية وأفضل معايير الجودة، وذلك في إطار التزام العلامة المستمرّ بتحسين أدائها، وتقديم أفضل الممارسات لحماية عالمنا.

وتضم تشكيلة الأحذية الرياضية الكلاسيكية باللون الأبيض ثمانية ألوان مختلفة ولمسات خاصة من الجلد.

