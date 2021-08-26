صحة.. «القاتل الصامت» يهدّد 1.3 مليار شخص في العالم

المصدر: جنيف ■ رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن قرابة 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يرجع سببه في الأغلب إلى السمنة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية وجامعة إمبريال كوليدج لندن في دراسة مشتركة نُشرت في دورية لانسيت إن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة عن طريق مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة الكلفة، لكن نصف المصابين لا يعرفون شيئاً عن حالتهم، وهو ما يعني عدم حصولهم على علاج.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حين أن معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لم تتغير سوى قليلاً خلال 30 عاماً، فقد تحول عبء زيادة الحالات إلى الدول ذات الدخل المنخفض، بعد أن تمكنت الدول الغنية من السيطرة على الأمر إلى حد كبير.

وقال أستاذ الصحة البيئية العالمية في إمبريال كوليدج لندن، ماجد عزاتي، خلال إفادة صحافية: «الأمر بعيد كل البعد عن كونه حالة مرضية ناتجة عن الثراء، بل حالة مرضية مرتبطة إلى حد كبير بالفقر»، مضيفاً أن «أجزاء كثيرة من إفريقيا جنوب الصحراء، وأجزاء من جنوب آسيا وبعض الدول الواقعة في جزر المحيط الهادي لا تحصل حتى الآن على ما يلزم من العلاج».

بينما قالت مديرة قسم الأمراض غير السارية بمنظمة الصحة العالمية، بنت ميكلسن: «إنه بصرف النظر عن عوامل الخطورة الجينية المؤدية لارتفاع ضغط الدم، فإن هناك عوامل خطورة يمكن تعديلها ترتبط بنمط الحياة».

وأوضحت أن هذه العوامل تشمل الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، واستهلاك التبغ والكحول، وداء السكري غير الخاضع للسيطرة، وزيادة الوزن.

• ارتفاع الضغط يرجع سببه في الأغلب إلى السمنة.

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