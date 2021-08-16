خبيرة تجميل: «ديرمابلانينج» من أكثر علاجات الوجه شيوعاً

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

أفادت خبيرة التجميل نعومي بيل، بأن تقنية «ديرمابلانينج» تعد حالياً واحداً من أكثر علاجات الوجه شيوعاً في العالم، موضحة أنه باستخدام شفرة جراحية يقوم المعالج بكشط الطبقة الخارجية من الجلد برفق لإزالة خلايا الجلد الميتة من أجل التمتع ببشرة نضرة ومتوهجة وذات ملمس مخملي. وأضافت نعومي بيل - صاحبة أحد صالونات التجميل في دبي - أن تقنية «ديرمابلانينج» تتمتع بفوائد جمالية عدة، منها:

• تقشير عميق يعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها على الفور.

• تزيد من مستوى امتصاص منتجات العناية بالبشرة.

• تزيل الشعر الزغابي الذي يمكن أن يحبس الزيوت والأوساخ في الجلد.

• تقلل من ظهور ندبات حب الشباب.

• تساعد على تقليل مظهر الخطوط الدقيقة والتصبغ والتجاعيد.

ولفتت الخبيرة إلى أنه يمكن إجراء «الديرمابلانينج» كل أربعة إلى ستة أسابيع، ولا توجد عادة فترة نقاهة بعد العلاج.

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