أين تذهب.. أطباق اللحم الفاخر في مطعم «أوليا»

المصدر: الامارات اليوم

أطلق فندق كمبينسكي مول الإمارات، أخيراً، عرض أطباق اللحم الفاخر في أيام الثلاثاء من كل أسبوع في مطعمه أوليا، حيث يمكنك الاستمتاع بالطعام الفاخر طوال اليوم.

ويمنح المطعم للعائلات والأصدقاء جلسة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالشرفة الداخلية والخارجية الفسيحة، مع حصص غير محدودة من ألذ أطباق المشاوي في مطعم أوليا. وتشتمل تلك الأطباق على قطع اللحم المشوية الشهية من المطبخ الشامي، مع مجموعة مختارة من المقبلات المفضلة لديك، حيث يحظى الضيوف باستراحة مثالية في منتصف الأسبوع للترويح عن أنفسهم في الأجواء الجميلة لمطعم أوليا، المفعم بالألوان الدافئة والمصابيح الفخمة.

ومع احتفاء مطعم أوليا بالمذاقات والمكونات والروائح من بلدان الشام، فإنه يقدم تجربة أصلية مع مجموعة من الأطباق الطازجة، التي تشمل الحمص البيروتي من لبنان، والكبة النية من سورية، والسلطان إبراهيم من قبرص، والكنافة الناعمة من فلسطين

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