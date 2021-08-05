لايف ستايل.. «كولومبيا مودا» جمال كولومبي نابض بالحياة يحتفي بـ 3 عقود

المصدر: إعداد ■ ندى الزرعوني

يعد أسبوع كولومبيا للموضة «كولومبيا مودا» أحد أهم معارض الأزياء في أميركا اللاتينية، إن لم يكن الأهم، حيث تحرص دور الأزياء المحلية والإقليمية على المشاركة ووضع بصمتها خلال الحدث الذي يستمر أياماً قليلة، وقد اختتم فعالياته، نهاية الشهر المنصرم، محتفياً بمرور 30 عاماً على انطلاقته، ومتخذاً من مدينة الثقافة والفنون ماديلين مقراً.

وبين العروض المفعمة بالألوان النابضة بالحياة على منصات عروض الأزياء، والتواصل المباشر بين زوار المعرض من مهتمين ومصممين للأزياء، وخلق فرص اقتصادية حقيقية، إلى جانب المعرض المقام على أرض المعرض، يمكن اعتبار الحدث المكان الأنسب لاكتشاف الأسماء المعروفة محلياً وإقليمياً في عالم الموضة اللاتينية.

حضر الحدث، بحسب موقع منظمة ديسينيو يوكاتان، أكثر من 11 ألفاً و800 مشترٍ، من ضمنهم 12% من المشترين الدوليين، مثل الولايات المتحدة، والإكوادور، والمكسيك، و88% من المشترين المحليين.

لم يكن من الغريب أن يقع الاختيار على مدينة ماديلين لتكون موقعاً لأسبوع كولومبيا للموضة، فلطالما كانت محطة ثقافية وسياحية وتجارية، ملهمة كل المهتمين بالإبداع، سواء لما تتميز به المدينة من تمازج جميل بين المحال التجارية الأنيقة على الشوارع محاطة بالطبيعة الاستوائية الخصبة، كشارع بريمافيرا، أو مشهد المدينة الغارق بالفنون الغرافيتية النابضة بالألوان والحياة، والمختبئة خلف التلال المحيطة لمنطقة «كوميونا 13».

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