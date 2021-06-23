صحة.. ميكروبات الأمعاء.. مفتاح واعد للوقاية من السكتة الدماغية

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

توصلت نتائج دراسة جديدة لباحثين في المستشفى الأميركي كليفلاند كلينك، للمرة، الأولى، إلى وجود صلة بين ميكروبيوم الأمعاء (مجموعة الميكروبات المتعايشة مع الإنسان) والسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن الميكروبيوم له القدرة على التأثير في شدة السكتة الدماغية والضعف، الذي يصيب بعض وظائف الجسم عقب الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتضع النتائج، التي توصل إليها الباحثون ونُشرت في مجلة «سِل هوست آند ميكروب» العلمية، الأساس لتدخلات جديدة محتملة للمساعدة في علاج السكتة الدماغية أو الوقاية منها.

وقاد الدراسة البحثية الدكتورة ويفي تشو والدكتور ستانلي هازن من معهد أبحاث ليرنر التابع لكليفلاند كلينك. واعتمدت الدراسة على أكثر من عَقد من الأبحاث، التي قادها الدكتور هازن وفريقه حول تأثير ميكروبيوم الأمعاء في صحة القلب والأوعية الدموية، والذي يشمل الآثار الضارة للمركب العضوي «ثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد»، الذي ينتج عن هضم بكتيريا الأمعاء بعض العناصر الغذائية المتاحة بكثرة في اللحوم الحمراء وبعض المنتجات الحيوانية.

تغيير كبير

قال رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي ومدير مركز كليفلاند كلينك لصحة الميكروبيوم والإنسان، الدكتور ستانلي هازن، إن الدراسة وجدت أن مركَّبَي الكولين و«ثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد»، المعروف اختصاراً بالاسم TMAO «أدّيا إلى زيادة شدة السكتة الدماغية»، مشيراً إلى أن زرع ميكروبات الأمعاء القادرة على صنع هذا المركب «كان كافياً لإحداث تغيير كبير في شدة السكتة الدماغية».

وكان الدكتور هازن وفريقه قد وجدوا في السابق أن المستويات المرتفعة من المركّب يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي دراسات سريرية شملت آلاف المرضى، أظهر الفريق الطبي أن مستويات هذا المركب في الدم يمكن أن تساعد على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية المتمثلة في النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة، وهي النتائج، التي تكرَّرت في دراسات أخرى بجميع أنحاء العالم.

وكانت الدكتورة تشو والدكتور هازن أول من كشف عبر دراسات سابقة عن وجود صلة بين TMAO وارتفاع احتمال الإصابة بتجلط الدم.

تغييرات غذائية

اعتبر الدكتور هازن أن الدراسة الجديدة تتوسع في النتائج، وتقدّم للمرة الأولى دليلاً على أن ميكروبات الأمعاء، لاسيما من خلال TMAO على وجه التحديد، يمكن أن تُحدث تأثيراً مباشراً في زيادة شدّة الإصابة بالسكتة الدماغية أو الضعف الوظيفي، الذي يحدث للمريض عقب الإصابة.

وقارن الباحثون تلف الدماغ في النماذج قبل السريرية للسكتة بين من لديهم مستويات مرتفعة أو منخفضة من TMAO، فوجدوا أن الأفراد ذوي المستويات العالية عانوا تلفاً دماغياً أوسع انتشاراً ودرجة أعلى من العجز الوظيفي الحركي والإدراكي بعد السكتة الدماغية.

كما وجد الباحثون أن التغييرات الغذائية، التي تؤدي إلى تغيّر مستويات هذا المركّب، مثل تقليل تناول اللحوم الحمراء والبيض، أثرت في شدّة السكتة الدماغية.

مركب مهم

وجد فريق الباحثين أن إنزيم ميكروب الأمعاء المهم في إنتاج مركب TMAO، والمسمّى CutC، قد أسهم في زيادة شدة السكتة الدماغية وتفاقم نتائجها.

من جانبها، رأت الدكتورة تشو أن استهداف إنزيم ميكروب الأمعاء هذا قد يكون «طريقة واعدة» للوقاية من السكتة الدماغية. وقالت: «عندما أسكَتنا بطريقة وراثية جين ميكروب الأمعاء، الذي يؤدي إلى إنتاج الإنزيم CutC، تضاءلت شدّة السكتة الدماغية كثيراً».

وأوضحت أن الأبحاث الجارية تبحث في تفاصيل أسلوب العلاج هذا، إضافة إلى إمكانية التعديلات الغذائية للمساعدة في تقليل مستويات المركب TMAO، وبالتالي الحدّ من خطر السكتة الدماغية.

وأضافت أن النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء يرفع مستويات هذا المركب، مشيرة إلى أن التحوّل إلى مصادر البروتين النباتية «يساعد على تقليل إنتاج مركب TMAO».

ويفي تشو:

• «عندما أسكَتنا بطريقة وراثية جين ميكروب الأمعاء، الذي يؤدي إلى إنتاج الإنزيم CutC، تضاءلت شدّة السكتة الدماغية كثيراً».

تعطّل الوظائف

أوضح رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي ومدير مركز كليفلاند كلينك لصحة الميكروبيوم والإنسان، الدكتور ستانلي هازن، أن تعطّل الوظائف بعد السكتة الدماغية جرّاء انقطاع الدم عن الدماغ يعد مصدر قلق كبيراً للمرضى، لافتاً إلى أن الدراسة قارنت بين القدرة على أداء مختلف المهام قبل السكتة الدماغية وبعدها على المديين القصير والطويل، لفهم ما إذا كان مركبا الكولين وTMAO يؤثران في أداء الوظائف بعد السكتة الدماغية، بجانب تأثيرهما في شدة السكتة الدماغية.

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